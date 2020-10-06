https://ria.ru/20201006/fizika-1578441570.html

Эксперт прокомментировал работы лауреатов Нобелевской премии по физике

Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:58

2020-10-06T14:58

2020-10-06T14:58

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космос - риа наука

нобелевская премия по физике

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным следствием Общей теории относительности, созданной свыше сотни лет назад <a href="http://ria.ru/person_Albert_EHjjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Альбертом Эйнштейном</a>, рассказал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Общая теория относительности Эйнштейна описывает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение такого явления, как гравитация."Созданное в 1915 году уравнение Общей теории относительности, как выяснилось через некоторое время, имеет математическое решение, которое долго игнорировали", - сказал Семихатов в эфире телеканала "Научная Россия".По словам Семихатова, в 1960-х годах американский ученый Джон Уилер пояснил смысл решения этого уравнения и дал ему название - "черные дыры". "И вдруг оказалось, что их небессмысленно искать во Вселенной. Тогда события начали развиваться как снежный ком, и здесь и тут стали появляться кандидаты в чёрные дыры", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, нобелевская премия, космос - риа наука, нобелевская премия по физике