https://ria.ru/20201006/fizika-1578441570.html
Эксперт прокомментировал работы лауреатов Нобелевской премии по физике
Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:58
2020-10-06T14:58
2020-10-06T14:58
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нобелевская премия по физике
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным следствием Общей теории относительности, созданной свыше сотни лет назад <a href="http://ria.ru/person_Albert_EHjjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Альбертом Эйнштейном</a>, рассказал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Общая теория относительности Эйнштейна описывает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение такого явления, как гравитация."Созданное в 1915 году уравнение Общей теории относительности, как выяснилось через некоторое время, имеет математическое решение, которое долго игнорировали", - сказал Семихатов в эфире телеканала "Научная Россия".По словам Семихатова, в 1960-х годах американский ученый Джон Уилер пояснил смысл решения этого уравнения и дал ему название - "черные дыры". "И вдруг оказалось, что их небессмысленно искать во Вселенной. Тогда события начали развиваться как снежный ком, и здесь и тут стали появляться кандидаты в чёрные дыры", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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физика, нобелевская премия, космос - риа наука, нобелевская премия по физике
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным следствием Общей теории относительности, созданной свыше сотни лет назад Альбертом Эйнштейном
, рассказал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.
Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Общая теория относительности Эйнштейна описывает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение такого явления, как гравитация.
"Созданное в 1915 году уравнение Общей теории относительности, как выяснилось через некоторое время, имеет математическое решение, которое долго игнорировали", - сказал Семихатов в эфире телеканала "Научная Россия".
По словам Семихатова, в 1960-х годах американский ученый Джон Уилер пояснил смысл решения этого уравнения и дал ему название - "черные дыры". "И вдруг оказалось, что их небессмысленно искать во Вселенной. Тогда события начали развиваться как снежный ком, и здесь и тут стали появляться кандидаты в чёрные дыры", - добавил эксперт.
"С моей точки зрения, это довольно удивительная вещь, когда за столетний период теория начинает проявлять себя в мире, созданная настолько задолго. Она была создана не для объяснения черной дыры, а черные дыры стали находить: "Да-да, смотрите, в теории это есть – вот и в природе мы это видим", - отметил Семихатов.
Алексей Семихатов
Доктор физико-математических наук