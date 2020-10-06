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https://ria.ru/20201006/fizika-1578441570.html
Эксперт прокомментировал работы лауреатов Нобелевской премии по физике
Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:58
2020-10-06T14:58
риа наука
физика
нобелевская премия
космос - риа наука
нобелевская премия по физике
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным следствием Общей теории относительности, созданной свыше сотни лет назад <a href="http://ria.ru/person_Albert_EHjjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Альбертом Эйнштейном</a>, рассказал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Общая теория относительности Эйнштейна описывает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение такого явления, как гравитация."Созданное в 1915 году уравнение Общей теории относительности, как выяснилось через некоторое время, имеет математическое решение, которое долго игнорировали", - сказал Семихатов в эфире телеканала "Научная Россия".По словам Семихатова, в 1960-х годах американский ученый Джон Уилер пояснил смысл решения этого уравнения и дал ему название - "черные дыры". "И вдруг оказалось, что их небессмысленно искать во Вселенной. Тогда события начали развиваться как снежный ком, и здесь и тут стали появляться кандидаты в чёрные дыры", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20201006/premiya-1578432991.html
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физика, нобелевская премия, космос - риа наука, нобелевская премия по физике

Эксперт прокомментировал работы лауреатов Нобелевской премии по физике

14:58 06.10.2020
 
© REUTERS / TT News Agency/Fredrik Sandberg Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года
Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / TT News Agency/Fredrik Sandberg
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Открытия черных дыр - массивных космических объектов, сделанные на основе результатов работ лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 года, стали удивительным следствием Общей теории относительности, созданной свыше сотни лет назад Альбертом Эйнштейном, рассказал доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.
Нобелевская премия по физике за 2020 год во вторник была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гез за изучение свойств черных дыр, в том числе за открытие супермассивной черной дыры в центре нашей галактики. Общая теория относительности Эйнштейна описывает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение такого явления, как гравитация.
Объявление номинантов Нобелевской премии по физике 2020 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 14:22РИА Наука
Эксперт пояснил уникальность открытия нобелевских лауреатов по физике
"Созданное в 1915 году уравнение Общей теории относительности, как выяснилось через некоторое время, имеет математическое решение, которое долго игнорировали", - сказал Семихатов в эфире телеканала "Научная Россия".
По словам Семихатова, в 1960-х годах американский ученый Джон Уилер пояснил смысл решения этого уравнения и дал ему название - "черные дыры". "И вдруг оказалось, что их небессмысленно искать во Вселенной. Тогда события начали развиваться как снежный ком, и здесь и тут стали появляться кандидаты в чёрные дыры", - добавил эксперт.
"С моей точки зрения, это довольно удивительная вещь, когда за столетний период теория начинает проявлять себя в мире, созданная настолько задолго. Она была создана не для объяснения черной дыры, а черные дыры стали находить: "Да-да, смотрите, в теории это есть – вот и в природе мы это видим", - отметил Семихатов.
Алексей Семихатов
Доктор физико-математических наук
 
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