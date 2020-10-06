Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Политика США в отношении России, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в целом, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.
Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, участники исследования выделили комплекс факторов, которые наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом.
"Так, 77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", - показало исследование.
Больше половины (56%) отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году).
Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее.