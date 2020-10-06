https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578355039.html

Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России

Политика США в отношении России, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:30

2020-10-06T09:30

2020-10-06T09:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

курс рубля

европа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577991364_0:280:3141:2047_1400x0_80_0_0_362814eccd4791c59c4a20d545febc30.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Политика США в отношении <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в целом, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, участники исследования выделили комплекс факторов, которые наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом."Так, 77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", - показало исследование.Больше половины (56%) отмечают, что политика <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году).Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578219391.html

https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

https://ria.ru/20201002/neft-1578104684.html

россия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, европа, сша, экономика