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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578355039.html
Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России
Политика США в отношении России, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:30
2020-10-06T09:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
европа
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Политика США в отношении <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в целом, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, участники исследования выделили комплекс факторов, которые наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом."Так, 77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", - показало исследование.Больше половины (56%) отмечают, что политика <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году).Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578219391.html
https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html
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россия, курс рубля, европа, сша, экономика

Европейские компании рассказали, что мешает их работе в России

09:30 06.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Политика США в отношении России, санкции, а также волатильность рубля негативно влияют на бизнес европейских компаний в стране и на российскую экономику в целом, говорится в совместном исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и исследовательского института "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" проводится с 2011 года и акцентирует внимание на основных перспективах и трудностях европейских компаний, ведущих бизнес в России. Текущее исследование проводилось в июле-августе 2020 года. В нем приняли участие 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих в России.
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Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, участники исследования выделили комплекс факторов, которые наиболее негативно влияют не только на их компанию, но и на экономику РФ в целом.
"Так, 77% участников отметили, что волатильность рубля отрицательно отразилась на деятельности их компании, 73% отметили отрицательное влияние санкций в отношении России, а 64% сообщили, что их бизнес сократился под влияние распространения эпидемии коронавируса", - показало исследование.
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Больше половины (56%) отмечают, что политика США в отношении России отрицательно влияет на деятельность их компании, однако, в сравнении с прошлым годом, влияние снизилось (75% отмечали этот фактор в 2019 году).
Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЕвропаСШАЭкономика
 
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