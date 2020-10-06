https://ria.ru/20201006/eastwood-1578219336.html

Клинт Иствуд снимется в собственном фильме

Клинт Иствуд выступит режиссером и сыграет главную роль в фильме "Мужские слезы" (Cry Macho) по одноименному роману 1978 года Ричарда Нэша, сообщает Deadline. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:49

2020-10-06T01:49

2020-10-06T01:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

клинт иствуд

мексика

техас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571994575_0:28:3001:1716_1400x0_80_0_0_a05e1ec9f5857973b7b3355d9c0c9454.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. Клинт Иствуд выступит режиссером и сыграет главную роль в фильме "Мужские слезы" (Cry Macho) по одноименному роману 1978 года Ричарда Нэша, <a href="https://deadline.com/2020/10/clint-eastwood-cry-macho-warner-bros-1234582757/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Производством ленты займется студия Warner Bros. Сценарий на основе черновиков писателя написал Ник Шенк, работавший с Клинтом Иствудом над фильмами "Наркокурьер" и "Гран Торино". Бывшему герой родео и разводчику коней начальник поручает забрать своего сына у матери, страдающей алкоголизмом, и привезти к нему домой. Им предстоит долгий путь из Мексики в Техас, во время которого они встретятся с неожиданными сложностями. Зато у старика появится время, чтобы объяснить мальчику, что значит быть хорошим человеком. Пока нет информации о дате начала съемок, но известно, что 90-летний Клинт Иствуд уже выбирает места для съемок. Обычно он снимает очень быстро, поэтому не исключено, что картина выйдет к следующей зиме.В предыдущий раз Клинт Иствуд играл главную роль в собственном фильме "Наркокурьер" (2018).

https://ria.ru/20200531/1571960476.html

мексика

техас

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, клинт иствуд, мексика, техас