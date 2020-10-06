https://ria.ru/20201006/eastwood-1578219336.html
Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
Клинт Иствуд выступит режиссером и сыграет главную роль в фильме "Мужские слезы" (Cry Macho) по одноименному роману 1978 года Ричарда Нэша, сообщает Deadline. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:49
2020-10-06T01:49
2020-10-06T01:49
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новости культуры
клинт иствуд
мексика
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. Клинт Иствуд выступит режиссером и сыграет главную роль в фильме "Мужские слезы" (Cry Macho) по одноименному роману 1978 года Ричарда Нэша, <a href="https://deadline.com/2020/10/clint-eastwood-cry-macho-warner-bros-1234582757/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Производством ленты займется студия Warner Bros. Сценарий на основе черновиков писателя написал Ник Шенк, работавший с Клинтом Иствудом над фильмами "Наркокурьер" и "Гран Торино". Бывшему герой родео и разводчику коней начальник поручает забрать своего сына у матери, страдающей алкоголизмом, и привезти к нему домой. Им предстоит долгий путь из Мексики в Техас, во время которого они встретятся с неожиданными сложностями. Зато у старика появится время, чтобы объяснить мальчику, что значит быть хорошим человеком. Пока нет информации о дате начала съемок, но известно, что 90-летний Клинт Иствуд уже выбирает места для съемок. Обычно он снимает очень быстро, поэтому не исключено, что картина выйдет к следующей зиме.В предыдущий раз Клинт Иствуд играл главную роль в собственном фильме "Наркокурьер" (2018).
https://ria.ru/20200531/1571960476.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, клинт иствуд, мексика, техас
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости
. Клинт Иствуд выступит режиссером и сыграет главную роль в фильме "Мужские слезы" (Cry Macho) по одноименному роману 1978 года Ричарда Нэша, сообщает
Deadline.
Производством ленты займется студия Warner Bros. Сценарий на основе черновиков писателя написал Ник Шенк, работавший с Клинтом Иствудом над фильмами "Наркокурьер" и "Гран Торино".
Бывшему герой родео и разводчику коней начальник поручает забрать своего сына у матери, страдающей алкоголизмом, и привезти к нему домой. Им предстоит долгий путь из Мексики в Техас, во время которого они встретятся с неожиданными сложностями. Зато у старика появится время, чтобы объяснить мальчику, что значит быть хорошим человеком.
Пока нет информации о дате начала съемок, но известно, что 90-летний Клинт Иствуд уже выбирает места для съемок. Обычно он снимает очень быстро, поэтому не исключено, что картина выйдет к следующей зиме.
В предыдущий раз Клинт Иствуд играл главную роль в собственном фильме "Наркокурьер" (2018).