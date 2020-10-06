https://ria.ru/20201006/drevesina-1578406186.html

Вологодчина готова с 2022 года запретить экспорт необработанной древесины

Вологодская область готова ввести полный запрет с 2022 года на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов, заявил губернатор региона Олег... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:44

2020-10-06T12:44

2020-10-06T12:44

вологодская область

новости - экология

вологодская область

олег кувшинников

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<strong>ВОЛОГДА, 6 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодская область</a> готова ввести полный запрет с 2022 года на экспорт необработанных или грубо обработанных лесоматериалов, заявил губернатор региона Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве региона.Он напомнил, что в регионе идет планомерная работа по наращиванию переработки круглого леса."Еще в 2014 году мною было дано поручение о плановом переходе на стопроцентную глубокую переработку древесины и снижение количества вывозимого круглого леса за пределы региона. Была разработана целая стратегия. Прошло шесть лет и на сегодняшний день мы занимаем первое место в России по количеству приоритетных​ инвестиционных проектов в области освоения лесов", — сказал Кувшинников.По его словам, в регионе полностью реализованы 17 таких проектов, еще по​ шести ведутся работы.​ ​Привлечены более 18 миллиардов рублей в качестве инвестиций, созданы 5 тысяч новых рабочих мест. Благодаря новой инвестиционной политике на территории региона производится весь перечень продукции лесопромышленного комплекса: пиломатериалы, фанера, плиты ДСП, бумага и картон, а также домокомплекты и биотопливо. Общий объем заготовки древесины увеличился за прошедшие шесть лет на 3,8 миллиона кубометров - до 17 миллионов, доля его переработки возросла до 75%.Важным направлением работы в лесном комплексе глава региона также назвал борьбу с черными лесорубами."Мы внедрили системы космического мониторинга, регулярно проводим пешее и авиапатрулирование. Для этих целей мы продолжаем закупать новое оборудование: квадрокоптеры и автомобили. Задача, которую нам предстоит решить - декриминализация лесного комплекса. Уже сделано очень много. Мы продолжим эту работу и защитим наши лесные богатства от недобросовестных арендаторов и черных лесорубов", — заявил Кувшинников.

https://ria.ru/20200903/blagoustroystvo-1576616920.html

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, вологодская область, олег кувшинников