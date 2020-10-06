https://ria.ru/20201006/donbass-1578392926.html

В ДНР заявили о сбитом украинском беспилотнике в Донбассе

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беcпилотник украинских силовиков в Донбассе с зажигательными боеприпасами, используемый для... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:59

2020-10-06T11:59

2020-10-06T11:59

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

донецкая народная республика

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ополчение самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> сбило беcпилотник украинских силовиков в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с зажигательными боеприпасами, используемый для поджога территории ДНР, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции республики.Согласно минским соглашениям, запрещено использование беспилотников вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Исключение составляют БПЛА миссии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.

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донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, в мире