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В ДНР заявили о сбитом украинском беспилотнике в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беcпилотник украинских силовиков в Донбассе с зажигательными боеприпасами, используемый для... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:59
2020-10-06T11:59
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ополчение самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> сбило беcпилотник украинских силовиков в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с зажигательными боеприпасами, используемый для поджога территории ДНР, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции республики.Согласно минским соглашениям, запрещено использование беспилотников вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Исключение составляют БПЛА миссии <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.
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донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о сбитом украинском беспилотнике в Донбассе

11:59 06.10.2020
 
© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беcпилотник украинских силовиков в Донбассе с зажигательными боеприпасами, используемый для поджога территории ДНР, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции республики.
"Подразделениями Народной милиции ДНР был сбит БПЛА ВСУ, осуществлявший сброс зажигательных боеприпасов с целью поджогов территории республики. Данный аппарат был найден и при изучении его флэш-накопителя обнаружены доказательства осуществления поджогов", - сказал представитель ведомства.
Согласно минским соглашениям, запрещено использование беспилотников вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
 
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
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