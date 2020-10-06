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СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T22:43
2020-10-06T22:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для выравнивания зубов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.По ее словам, в одном из новостных сюжетов федерального канала сообщили, что женщине в частной медицинской клинике установили брекеты и пластины для выравнивания зубов. Затем женщине потребовалось операционное вмешательство, у нее диагностировали раковую опухоль во рту.Она подчеркнула, что в результате этой проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20200928/opukhol-1577897566.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

22:43 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для выравнивания зубов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
По ее словам, в одном из новостных сюжетов федерального канала сообщили, что женщине в частной медицинской клинике установили брекеты и пластины для выравнивания зубов. Затем женщине потребовалось операционное вмешательство, у нее диагностировали раковую опухоль во рту.
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"По информации СМИ о возможном оказании женщине услуг, не отвечающих требованиям безопасности на юго-востоке Москвы проводится проверка", - сказала Иванова журналистам.

Она подчеркнула, что в результате этой проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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