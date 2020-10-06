https://ria.ru/20201006/brekety-1578531181.html

СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T22:43

2020-10-06T22:43

2020-10-06T22:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для выравнивания зубов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.По ее словам, в одном из новостных сюжетов федерального канала сообщили, что женщине в частной медицинской клинике установили брекеты и пластины для выравнивания зубов. Затем женщине потребовалось операционное вмешательство, у нее диагностировали раковую опухоль во рту.Она подчеркнула, что в результате этой проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20200928/opukhol-1577897566.html

https://ria.ru/20200917/opukhol-1577369670.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия