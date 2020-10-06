https://ria.ru/20201006/blogery-1578491650.html

Ведущие блогеры научат россиян успешно вести аккаунты в соцсетях

Регистрация на участие в конкурсе "ТопБЛОГ" — новом проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей" начнется 6 ноября; в рамках проекта ведущие... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:11

2020-10-06T18:11

2020-10-06T18:11

медиа - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053742_0:47:2560:1487_1400x0_80_0_0_429a6b8e01bb6c30698daace2c011cee.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Регистрация на участие в конкурсе "ТопБЛОГ" — новом проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей" начнется 6 ноября; в рамках проекта ведущие блогеры и эксперты будут обучать всех желающих развивать личные аккаунты и делать контент для соцсетей. "Соцсети сегодня стали, пожалуй, самым быстрым социальным лифтом для молодежи. Мы стремимся научить как можно большее количество людей правильно использовать все его возможности, овладеть инструментами, которые позволят не только быстро стать популярным, но и удержаться на взятой высоте, завоевать доверие аудитории. В задачи проекта входит создание коммуникационной онлайн-площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик в сфере новых медиа. По итогам проекта предусмотрено пост-сопровождение участников (около 1000 человек) – это преакселерационная программа, в рамках которой запланирована индивидуальная обратная связь от наставников, коллаборации с другими блогерами, интеграция в другие проекты платформы "Россия – страна возможностей", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.Так, отметил он, совместно с проектами "Мастера гостеприимства" и "Культурный код" в 2021 году уже запланирован блог-тур для участников конкурса, в рамках которого финалисты проекта посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Наставниками проекта станут известные российские блогеры, которые во вторник приняли участие в обсуждении программы конкурса. Их истории легли в основу постулатов Манифеста нетоксичного блогерства – свода правил для будущих участников проекта "ТопБЛОГ". Ключевой посыл манифеста заключается в ответственности за информацию, транслируемую в соцсетях. Из этого, в свою очередь, исходят остальные его пункты: честность, искренность, этичность, экологичность, факт-чекинг.Регистрационная кампания начнется в ноябре и продлится два месяца. Участники проекта пройдут ряд практических испытаний в игровой форме: будут выполнять задания от наставников, придумывать и реализовывать челленджи, создавать контент в различных форматах.

https://ria.ru/20200522/1571859121.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, общество