https://ria.ru/20201006/bishkek-1578523998.html

В Бишкеке назначили нового и. о. мэра

Мэрию Бишкека временно возглавил нынешний вице-мэр Алмаз Бакетаев, такое решение принял Координационный совет, сообщает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:29

2020-10-06T21:29

2020-10-06T22:58

протесты в бишкеке

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Мэрию <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> временно возглавил нынешний вице-мэр Алмаз Бакетаев, такое решение принял Координационный совет, сообщает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>.Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым "мэром" Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

https://ria.ru/20201006/bishkek-1578359442.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире