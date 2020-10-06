В Бишкеке назначили нового и. о. мэра
21:29 06.10.2020 (обновлено: 22:58 06.10.2020)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мэрию Бишкека временно возглавил нынешний вице-мэр Алмаз Бакетаев, такое решение принял Координационный совет, сообщает Sputnik Киргизия.
Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым "мэром" Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.
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