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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578452617.html
Епископ Бишкекский Даниил высказался в связи с протестами в Киргизии
Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил (Кузнецов) призвал граждан Киргизской республики помолиться о мире и соблюдать законы, следует из сообщения,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:39
2020-10-06T15:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
бишкек
киргизия
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил (Кузнецов) призвал граждан Киргизской республики помолиться о мире и соблюдать законы, следует из сообщения, опубликованного на сайте Бишкекский и Кыргызской епархии Русской православной церкви."В связи с событиями, происходящими в Кыргызстане, хочу призвать всех к молитве о мире. Давайте вознесем сугубую молитву, чтобы все проходило в мирном русле, спокойно и на благо нашего народа", - сказал епископ Даниил.Он пожелал, чтобы "все процессы проходили в рамках правового поля", поскольку, по его мнению, только мирное разрешение ситуации станет залогом благосостояния граждан Киргизии.Также на сайте Бишкекский и Кыргызской епархии опубликована сама молитва о мире в стране.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики. К вечеру понедельника численность участников митинга выросла в разы, протесты переросли в стычки с милицией, для подавления не согласных с результатами выборов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в сотрудников правопорядка летели булыжники с мостовой.Ночью митингующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, а также заняли ряд других правительственных зданий.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.
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бишкек
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, бишкек, киргизия

Епископ Бишкекский Даниил высказался в связи с протестами в Киргизии

15:39 06.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПоследствия штурма протестующими здания Белого дома в Бишкеке
Последствия штурма протестующими здания Белого дома в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил (Кузнецов) призвал граждан Киргизской республики помолиться о мире и соблюдать законы, следует из сообщения, опубликованного на сайте Бишкекский и Кыргызской епархии Русской православной церкви.
"В связи с событиями, происходящими в Кыргызстане, хочу призвать всех к молитве о мире. Давайте вознесем сугубую молитву, чтобы все проходило в мирном русле, спокойно и на благо нашего народа", - сказал епископ Даниил.
Он пожелал, чтобы "все процессы проходили в рамках правового поля", поскольку, по его мнению, только мирное разрешение ситуации станет залогом благосостояния граждан Киргизии.
Также на сайте Бишкекский и Кыргызской епархии опубликована сама молитва о мире в стране.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 11:54Протесты в Бишкеке
Протестующие освободили осужденного за коррупцию экс-мэра Бишкека
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики. К вечеру понедельника численность участников митинга выросла в разы, протесты переросли в стычки с милицией, для подавления не согласных с результатами выборов были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в сотрудников правопорядка летели булыжники с мостовой.
Ночью митингующие захватили Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента, а также заняли ряд других правительственных зданий.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком признал итоги выборов недействительными.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьБишкекКиргизия
 
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