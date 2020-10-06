В ГД считают, что России рано реагировать на "турбулентность" в Киргизии

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> России пока рано реагировать на ситуацию в Киргизии, но властям республики стоило подготовиться к "турбулентности", которая связана с конфликтом севера и юга страны, считает глава комитета Госдумы по СНГ <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Калашников</a>."Нам пока рано как-то реагировать на эту тему, тем более нас никто не просит. Учитывая, что эта турбулентность всегда сопровождает выборы в Киргизии, и власть должна была, конечно, готовиться к этому. Но вот пусть они, конечно, сейчас попробуют разобраться", - сказал Калашников РИА Новости.При этом он отметил, что оценивать ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> нужно как экстраординарную, учитывая, что уже у третьей страны-члена <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> "происходит такая серьезная турбулентность"."Действительно, мы переживали разные времена в Киргизии. И немного была некая прохлада, когда они там открыли в Канте базу американскую. Но мне кажется, основной такой чертой, которая вызывает эти протесты, это протесты по принципу север - юг. Потому что избралась только одна партия от севера, у которой там не так много процентов, и остались за бортом, конечно, северяне… Поэтому надо обратить внимание вот на эти две точки и что-то делать властям Кыргызстана", - считает парламентарий.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Позднее ЦИК признал их недействительными.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
3
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кыргызстан: Белый дом в первые минуты после захвата
Киргизский Белый дом в первые минуты после захвата протестующими. Из окон летят бумаги. Вокруг жгут костры.
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. России пока рано реагировать на ситуацию в Киргизии, но властям республики стоило подготовиться к "турбулентности", которая связана с конфликтом севера и юга страны, считает глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников.
"Нам пока рано как-то реагировать на эту тему, тем более нас никто не просит. Учитывая, что эта турбулентность всегда сопровождает выборы в Киргизии, и власть должна была, конечно, готовиться к этому. Но вот пусть они, конечно, сейчас попробуют разобраться", - сказал Калашников РИА Новости.
При этом он отметил, что оценивать ситуацию в Киргизии нужно как экстраординарную, учитывая, что уже у третьей страны-члена ОДКБ "происходит такая серьезная турбулентность".
"Для нас это очень серьёзный сигнал. И (для нас) как члена этого содружества, и евразийского экономического (союза), где нашим партнёром является Киргизия, конечно, это очень плохо", - сказал Калашников.
"Действительно, мы переживали разные времена в Киргизии. И немного была некая прохлада, когда они там открыли в Канте базу американскую. Но мне кажется, основной такой чертой, которая вызывает эти протесты, это протесты по принципу север - юг. Потому что избралась только одна партия от севера, у которой там не так много процентов, и остались за бортом, конечно, северяне… Поэтому надо обратить внимание вот на эти две точки и что-то делать властям Кыргызстана", - считает парламентарий.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Позднее ЦИК признал их недействительными.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
5 из 23
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
18 из 23
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.