Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра
09:44 06.10.2020 (обновлено: 10:38 06.10.2020)
БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать как и прежде.
Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым мэром Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева, сообщал представитель муниципалитета РИА Новости.
"Людей очень много, все заходят с вопросами, спрашивают про кадровые назначения. Повода переживать нет, все как работали, так и работают. Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — приводит Sputnik Кыргызстан слова Коеналиева. Он отметил, что надеется на встречу с депутатами Жогорку Кенеша, где ему предстоит "войти в правовое поле", добавляет Sputnik.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.