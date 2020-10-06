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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578358460.html
Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра
Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать как и прежде. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:44
2020-10-06T10:38
сооронбай жээнбеков
мвд киргизии
алмазбек атамбаев
единство
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать как и прежде.Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым мэром Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева, сообщал представитель муниципалитета РИА Новости."Людей очень много, все заходят с вопросами, спрашивают про кадровые назначения. Повода переживать нет, все как работали, так и работают. Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — приводит Sputnik Кыргызстан слова Коеналиева. Он отметил, что надеется на встречу с депутатами Жогорку Кенеша, где ему предстоит "войти в правовое поле", добавляет <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik</a>.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/zayavlenie-1578351029.html
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сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, единство, бишкек, киргизия, в мире

Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра

09:44 06.10.2020 (обновлено: 10:38 06.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба партии "Республика"Жоошбек Коеналиев
Жоошбек Коеналиев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба партии "Республика"
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БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать как и прежде.
Ранее протестующие в Киргизии провозгласили новым мэром Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева, сообщал представитель муниципалитета РИА Новости.
"Людей очень много, все заходят с вопросами, спрашивают про кадровые назначения. Повода переживать нет, все как работали, так и работают. Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — приводит Sputnik Кыргызстан слова Коеналиева. Он отметил, что надеется на встречу с депутатами Жогорку Кенеша, где ему предстоит "войти в правовое поле", добавляет Sputnik.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:58Протесты в Бишкеке
Экс-президент Киргизии Атамбаев намерен выступить с заявлением
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековМВД КиргизииАлмазбек АтамбаевЕдинствоБишкекКиргизияВ мире
 
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