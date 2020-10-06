https://ria.ru/20201006/bishkek-1578346861.html

Протестующие в Киргизии провозгласили нового "мэра" Бишкека

Протестующие в Киргизии заявили, что провозглашают новым "мэром" Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева, РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:20

2020-10-06T08:20

2020-10-06T09:09

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

мвд киргизии

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> заявили, что провозглашают новым "мэром" <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.Коеналиев был кандидатом в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика", в 2014-2018 годах возглавлял департамент регистрации транспортных средств и водительского состава Государственной регистрационной службы Киргизии.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578345491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, мвд киргизии, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире