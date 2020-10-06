Протестующие в Киргизии провозгласили нового "мэра" Бишкека
08:20 06.10.2020 (обновлено: 09:09 06.10.2020)
© Sputnik / Светлана ФедотоваЖоошбек Коеналиев в мэрии Бишкека после митингов недовольных результатами выборов в ЖК
© Sputnik / Светлана Федотова
"Протестующие захватили здание. Они сказали нам, что назначают нового мэра - Жоошбека Коеналиева", - заявил сотрудник мэрии. По его словам, градоначальника Азиза Суракматова сейчас в здании муниципалитета нет.
Коеналиев был кандидатом в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика", в 2014-2018 годах возглавлял департамент регистрации транспортных средств и водительского состава Государственной регистрационной службы Киргизии.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги парламентских выборов и провести повторное голосование. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.