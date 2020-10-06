https://ria.ru/20201006/bishkek-1578338224.html

Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии

Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьер Киргизии Сапара Исакова, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:38

2020-10-06T04:38

2020-10-06T04:38

протесты в бишкеке

сапар исаков

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/95727/15/957271584_0:180:3456:2124_1400x0_80_0_0_df8d6997c1d0a3d4495995d92ad96b97.jpg

<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> освободили из колонии экс-премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапара Исакова</a>, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев.Ранее протестующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева."Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе", - сказал Жоошев.Исаков возглавлял кабмин при <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаеве</a>. В декабре 2019 года Исакова осудили на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. В июне экс-премьера приговорили к еще одному тюремному сроку - за коррупцию при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата.

https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html

2

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сапар исаков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире