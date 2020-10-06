https://ria.ru/20201006/bishkek-1578338224.html
Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии
Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьер Киргизии Сапара Исакова, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:38
2020-10-06T04:38
2020-10-06T04:38
протесты в бишкеке
сапар исаков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> освободили из колонии экс-премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапара Исакова</a>, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев.Ранее протестующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева."Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе", - сказал Жоошев.Исаков возглавлял кабмин при <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаеве</a>. В декабре 2019 года Исакова осудили на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. В июне экс-премьера приговорили к еще одному тюремному сроку - за коррупцию при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата.
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сапар исаков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире