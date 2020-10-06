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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/bishkek-1578338224.html
Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии
Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьер Киргизии Сапара Исакова, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:38
2020-10-06T04:38
протесты в бишкеке
сапар исаков
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> освободили из колонии экс-премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sapar_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Сапара Исакова</a>, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев.Ранее протестующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева."Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе", - сказал Жоошев.Исаков возглавлял кабмин при <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаеве</a>. В декабре 2019 года Исакова осудили на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. В июне экс-премьера приговорили к еще одному тюремному сроку - за коррупцию при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата.
https://ria.ru/20201006/atambaev-1578333650.html
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сапар исаков, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьера Киргизии

04:38 06.10.2020
 
© Фото : из личного архива Сапара ИсаковаЭкс-премьер Киргизии Сапар Исаков
Экс-премьер Киргизии Сапар Исаков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : из личного архива Сапара Исакова
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БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости. Протестующие в Бишкеке освободили из колонии экс-премьер Киргизии Сапара Исакова, сообщил РИА Новости его адвокат Замир Жоошев.
Ранее протестующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
"Сапара Исакова освободили сегодня. Он на свободе", - сказал Жоошев.
Исаков возглавлял кабмин при Атамбаеве. В декабре 2019 года Исакова осудили на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы. В июне экс-премьера приговорили к еще одному тюремному сроку - за коррупцию при реконструкции исторического музея в Бишкеке и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 01:37Протесты в Бишкеке
Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
 
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Протесты в БишкекеСапар ИсаковАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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