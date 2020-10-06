https://ria.ru/20201006/belorussiya-1578388626.html

В Евросоюзе заявили об отзыве послов Польши и Литвы из Белоруссии

Послов Польши и Литвы отозвали из Минска для консультаций, заявило представительство Евросоюза в Белоруссии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:46

2020-10-06T11:46

2020-10-06T13:42

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Послов <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> отозвали из Минска для консультаций, заявило представительство <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> в Белоруссии.Это стало реакцией на требование властей Белоруссии сократить дипломатическое присутствие этих стран в республике.Дипломаты отмечают, что попытки "сделать мишенью отдельные страны Союза" не смогут нарушить его единство."Все страны ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобщий национальный диалог с целью обеспечения суверенного, независимого, демократического и процветающего будущего Белоруссии", — говорится в заявлении.По требованию Белоруссии до 9 октября Польша должна сократить дипломатическое представительство с 50 до 18 человек, а Литва — с 25 до 14. Как заявил белорусский МИД, это решение связано с "откровенно недружественными телодвижениями" со стороны этих стран, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и игнорируют ее базовые суверенные права. Своих послов в Польше и Литве Минск отозвал для консультаций с 5 октября.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция с этими результатами не согласилась и считает избранным президентом Светлану Тихановскую. Евросоюз не признает Лукашенко легитимным главой государства. По всей Белоруссии почти два месяца проходят массовые акции протеста. Власти республики не раз заявляли, что они координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию — по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы — прежде всего Польша, Чехия, Литва и Украина — им подыгрывают.<em><strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong></em>

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126681.html

https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578180155.html

Ольга Занкова Лукашенко так расстроился....жуть 59

Алексей Смирнов СССР был практически изолирован и без интернета - люди книги читали и были на несколько порядков образованнее граждан из "цивилизованных" стран. Вы даже не представляете, какие вы убогие..вот с этим - отключить интернет..И еще - не было бы интернета и вас протестунов бы не было. 29

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польша

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, литва, в мире