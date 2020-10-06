https://ria.ru/20201006/bankomaty-1578444359.html

В Киргизии отключили банкоматы

Президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев сообщил, что в республике отключили банкоматы и изъяли из них деньги. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:08

2020-10-06T15:08

2020-10-06T15:58

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Президент Союза банков <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Анвар Абдраев сообщил, что в республике отключили банкоматы и изъяли из них деньги.Он подчеркнул, что офисы коммерческих банков и банкоматы вновь заработают уже к среде.Ранее Минфин Киргизии приостановил все финансовые операции, которые идут через министерство.Накануне в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> начались протесты — на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек, сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.К вечеру акции переросли в стычки с милицией, силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, протестующие начали бросать в милицию брусчатку.Ночью митингующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.ЦИК объявил результаты голосования недействительными.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

Егор Панкратов Правильно сделали. 1020

Ольга Занкова майдан это всегда бардак 801

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киргизия

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Как в Кыргызстане митингующие за ночь захватили "Белый дом" и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева ❗️Что произошло пока вы спали? ◾️примерно в 3:00 митингующие захватили "Белый дом" (это здание, где работают парламент, аппарат президента и сам глава государства). Мы сняли с воздуха "Белый дом" в первые минуты после захвата. ◾️затем митингующие направились в СИЗО ГКНБ и освободили Алмазбека Атамбаева, также они поехали в колонию в Молдовановки и освободили Сапара Исакова ◾️кроме этого освободили Садыра Жапарова. Сейчас на площади большинство его сторонников. ◾️на площади избили лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Есть видео, как его уводили. ◾️примерно в 6:30 загорелся "Белый дом", через час пламя локализовали ◾️ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока неизвестно. @Sputnik_Kyrgyzstan 2020-10-06T15:08 true PT1M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире