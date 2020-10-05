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ЕС призвал тщательно расследовать гибель журналистки Славиной
Европейский союз шокирован гибелью в Нижнем Новгороде главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной и призывает российские власти... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:04
2020-10-05T13:04
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз шокирован гибелью в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной и призывает российские власти тщательно расследовать обстоятельства ее гибели, написал в <a href="https://twitter.com/extspoxeu" target="_blank">Twitter</a> официальный представитель ЕС Питер Стано.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> ранее заявил, что предпримет все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к гибели журналистки, было на контроле на самом высоком уровне.Как сообщил на своей странице в Facebook друг семьи Герман Князев, Славину, предположительно, похоронят 6 октября. Прийти на гражданскую панихиду смогут все желающие. Однако место будущего захоронения семья погибшей журналистки не раскрывает – на погребение будут допущены только самые близкие.Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания <a href="http://koza.press/" target="_blank">KozaPress</a>, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201004/slavina-1578178256.html
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нижний новгород
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глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

ЕС призвал тщательно расследовать гибель журналистки Славиной

13:04 05.10.2020
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Европейский союз шокирован гибелью в Нижнем Новгороде главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной и призывает российские власти тщательно расследовать обстоятельства ее гибели, написал в Twitter официальный представитель ЕС Питер Стано.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".
"Мы шокированы трагической смертью журналистки Ирины Славиной и выражаем соболезнования ее семье, друзьям и коллегам. Это должно быть тщательно расследовано также в свете давления, оказывавшегося на нее в связи с ее работой и деятельностью", - написал Стано.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявил, что предпримет все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к гибели журналистки, было на контроле на самом высоком уровне.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 13:16
Похороны журналистки Славиной предварительно могут пройти во вторник
Как сообщил на своей странице в Facebook друг семьи Герман Князев, Славину, предположительно, похоронят 6 октября. Прийти на гражданскую панихиду смогут все желающие. Однако место будущего захоронения семья погибшей журналистки не раскрывает – на погребение будут допущены только самые близкие.
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
 
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Глеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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