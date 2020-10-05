https://ria.ru/20201005/zhurnalistka-1578218162.html

ЕС призвал тщательно расследовать гибель журналистки Славиной

Европейский союз шокирован гибелью в Нижнем Новгороде главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной и призывает российские власти... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:04

2020-10-05T13:04

2020-10-05T13:04

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз шокирован гибелью в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a> главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной и призывает российские власти тщательно расследовать обстоятельства ее гибели, написал в <a href="https://twitter.com/extspoxeu" target="_blank">Twitter</a> официальный представитель ЕС Питер Стано.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> ранее заявил, что предпримет все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к гибели журналистки, было на контроле на самом высоком уровне.Как сообщил на своей странице в Facebook друг семьи Герман Князев, Славину, предположительно, похоронят 6 октября. Прийти на гражданскую панихиду смогут все желающие. Однако место будущего захоронения семья погибшей журналистки не раскрывает – на погребение будут допущены только самые близкие.Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания <a href="http://koza.press/" target="_blank">KozaPress</a>, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201004/slavina-1578178256.html

Von Stirliz Одна игрушка сломалась (Навальный), достали другую! 293

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нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, происшествия