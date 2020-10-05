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Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано в реке Яуза
Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано на Русаковской набережной в Москве, источник загрязнения установят специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:40
2020-10-05T17:40
2020-10-05T17:40
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мосводосток
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано на Русаковской набережной в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, источник загрязнения установят специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе "Мосводостока" в понедельник.В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты "Мосводостока" приступили к обработке водной глади сорбирующим веществом "Гидробрейк" для удаления остатков загрязняющих веществ."Причина загрязнения и его источник в настоящее время устанавливаются специалистами для принятия мер воздействия", - подчеркнули в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20201005/kapremont-1578101183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, мосводосток, москва