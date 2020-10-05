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Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано в реке Яуза
Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано на Русаковской набережной в Москве, источник загрязнения установят специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:40
2020-10-05T17:40
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новости - экология
мосводосток
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано на Русаковской набережной в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a>, источник загрязнения установят специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе "Мосводостока" в понедельник.В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты "Мосводостока" приступили к обработке водной глади сорбирующим веществом "Гидробрейк" для удаления остатков загрязняющих веществ."Причина загрязнения и его источник в настоящее время устанавливаются специалистами для принятия мер воздействия", - подчеркнули в пресс-службе.
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новости - экология, мосводосток, москва

Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано в реке Яуза

17:40 05.10.2020
 
© РИА Новости / Анастасия ВдовенкоТессинский мост в Москве
Тессинский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Анастасия Вдовенко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Маслянистое пятно обнаружено и ликвидировано на Русаковской набережной в Москве, источник загрязнения установят специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе "Мосводостока" в понедельник.
"На поверхности реки Яуза, около водовыпуска, сегодня было обнаружено небольшое маслянистое пятно. Пятно огорожено боновыми заграждениями. С целью недопущения его распространения дальше по течению реки специалистами ГУП "Мосводосток" проведена откачка пятна с водной поверхности", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты "Мосводостока" приступили к обработке водной глади сорбирующим веществом "Гидробрейк" для удаления остатков загрязняющих веществ.
"Причина загрязнения и его источник в настоящее время устанавливаются специалистами для принятия мер воздействия", - подчеркнули в пресс-службе.
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