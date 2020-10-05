Минприроды не считает загрязнение воды на Камчатке масштабной катастрофой
16:15 05.10.2020 (обновлено: 16:41 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает произошедшее на Камчатке масштабной катастрофой, поскольку обошлось без человеческих жертв.
"Вы спросили, каков масштаб катастрофы - для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами - восемь серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится - это не такой сильный ожог", - сказал он журналистам.
Кобылкин также выступил против версии о техногенной природе случившегося, отметив, что на тушах мертвых животных, которых удалось взять на анализ (большинство смыло обратно в океан), следов нефтепродуктов обнаружено не было.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.