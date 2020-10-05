https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html

Минприроды не считает загрязнение воды на Камчатке масштабной катастрофой

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что не считает произошедшее на Камчатке масштабной катастрофой, поскольку обошлось без... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:15

2020-10-05T16:15

2020-10-05T16:41

дмитрий кобылкин

камчатский край

загрязнение воды на камчатке

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Министр природных ресурсов и экологии РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> заявил, что не считает произошедшее на Камчатке масштабной катастрофой, поскольку обошлось без человеческих жертв.Кобылкин также выступил против версии о техногенной природе случившегося, отметив, что на тушах мертвых животных, которых удалось взять на анализ (большинство смыло обратно в океан), следов нефтепродуктов обнаружено не было.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

Вацлав Петров Ну естессно - если бы то же самое произошло в Европе это было бы масштабным бедствием, но Россия-то, слава богу, страна огромная - можно хоть каждый день подобное устраивать 11

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кобылкин, камчатский край, загрязнение воды на камчатке, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия