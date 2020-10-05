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На Камчатке обследуют полигоны, которые могли загрязнить прибрежные воды
Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:07
2020-10-05T13:07
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в понедельник губернатор края <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a>.Он отметил, что именно эти полигоны жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения.По его словам, в группу войдут и представители <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, и всех других надзорных и контрольных органов, "чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах".Кроме того, по словам губернатора, к работе по оценке ситуации принято решение привлечь волонтёров. Они проведут обследование прибрежных районов, где фиксировались случаи гибели морских животных.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html
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камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, происшествия

На Камчатке обследуют полигоны, которые могли загрязнить прибрежные воды

13:07 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края берет пробы воды в Тихом океане
Сотрудник УМВД Камчатского края берет пробы воды в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в понедельник губернатор края Владимир Солодов.
Он отметил, что именно эти полигоны жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения.

"Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад", - сказал Солодов.

По его словам, в группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, "чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах".
Кроме того, по словам губернатора, к работе по оценке ситуации принято решение привлечь волонтёров. Они проведут обследование прибрежных районов, где фиксировались случаи гибели морских животных.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 13:00
Перечислены возможные причины загрязнения воды у берегов Камчатки
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайПроисшествия
 
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