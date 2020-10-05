На Камчатке обследуют полигоны, которые могли загрязнить прибрежные воды
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края берет пробы воды в Тихом океане
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в понедельник губернатор края Владимир Солодов.
Он отметил, что именно эти полигоны жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения.
"Упоминаются в версиях Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон, на оба этих полигона завтра будут направлены группы. Могу сказать, что они регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, последние обследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад", - сказал Солодов.
По его словам, в группу войдут и представители Роспотребнадзора, и всех других надзорных и контрольных органов, "чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах".
Кроме того, по словам губернатора, к работе по оценке ситуации принято решение привлечь волонтёров. Они проведут обследование прибрежных районов, где фиксировались случаи гибели морских животных.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.