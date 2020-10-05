https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578218366.html

На Камчатке обследуют полигоны, которые могли загрязнить прибрежные воды

Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:07

2020-10-05T13:07

2020-10-05T13:07

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Камчатки намерены провести обследование двух полигонов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов полуострова, заявил журналистам в понедельник губернатор края <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a>.Он отметил, что именно эти полигоны жители края упоминают в своих сообщения в социальных сетях как вероятные источники загрязнения.По его словам, в группу войдут и представители <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>, и всех других надзорных и контрольных органов, "чтобы удостовериться реально в обстановке там, на полигонах".Кроме того, по словам губернатора, к работе по оценке ситуации принято решение привлечь волонтёров. Они проведут обследование прибрежных районов, где фиксировались случаи гибели морских животных.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, происшествия