https://ria.ru/20201005/yuzhno-sakhalinsk-1578201821.html
Власти объяснили второе место Южно-Сахалинска в рейтинге зарплат городов
Власти Сахалина объяснили второе место Южно-Сахалинска в рейтинге заработных плат среди российских городов высоким уровнем среднеобластной зарплаты, об этом в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:07
2020-10-05T08:07
2020-10-05T08:07
южно-сахалинск
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Власти Сахалина объяснили второе место <a href="https://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank">Южно-Сахалинска</a> в рейтинге заработных плат среди российских городов высоким уровнем среднеобластной зарплаты, об этом в четверг РИА Новости сообщили в региональном министерстве экономического развития.По данным министерства, зарплата на предприятиях областного центра традиционно выше средней по области, так как в нем сосредоточены офисы крупных компаний, а также хорошо развита сеть предприятий сферы торговли. При этом в министерстве отметили, что Южно-Сахалинск занимает лишь третье место в регионе по уровню средней заработной платы. На первом месте находится Ногликский городской округ - 134,2 тысячи рублей, на втором месте - Северо-Курильский городской округ - 109,7 тысячи рублей.В целом на увеличение заработной платы по области влияет установленная региональным соглашением минимальная заработная плата на 2020 год: 26 тысяч рублей - для жителей южных и центральных районов Сахалина, 32,2 тысячи рублей - для жителей севера Сахалина и 34,7 тысячи рублей - для жителей Курильских островов.По оценке, среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года составит 92,2 тысячи рублей и по сравнению с 2019 годом увеличится на 5,5%.При этом, прожиточный минимум для сахалинцев и курильчан в 2020 году в среднем составляет 15,9 тысячи рублей. Для трудоспособного населения - 16,9 тысячи рублей, для детей — 17,3 тысячи рублей, для пенсионеров — 12,7 тысячи рублей.Ранее сообщалось, что зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе. При этом самая высокая зарплата — у москвичей, меньше всего зарабатывают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.
https://ria.ru/20201005/zarplata-1578161808.html
https://ria.ru/20200929/zarplata-1577920663.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт - РИА Новости.
Власти Сахалина объяснили второе место Южно-Сахалинска
в рейтинге заработных плат среди российских городов высоким уровнем среднеобластной зарплаты, об этом в четверг РИА Новости сообщили в региональном министерстве экономического развития.
"В Сахалинской области наблюдается стабильный рост заработной платы работников организаций всех форм собственности. По данным Сахалинстата, среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций региона в первом полугодии 2020 года составила 90,9 тысячи рублей, в Южно-Сахалинске - 101,2 тысячи рублей", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, зарплата на предприятиях областного центра традиционно выше средней по области, так как в нем сосредоточены офисы крупных компаний, а также хорошо развита сеть предприятий сферы торговли. При этом в министерстве отметили, что Южно-Сахалинск занимает лишь третье место в регионе по уровню средней заработной платы. На первом месте находится Ногликский городской округ - 134,2 тысячи рублей, на втором месте - Северо-Курильский городской округ - 109,7 тысячи рублей.
"На высокий уровень заработной платы в Ногликском и Северо-Курильском городских округах существенное влияние оказывает наличие предприятий экспортно-ориентированных отраслей экономики (добыча полезных ископаемых и рыболовство), где уровень заработной платы выше среднеобластного значения", - пояснили в минэкономе.
В целом на увеличение заработной платы по области влияет установленная региональным соглашением минимальная заработная плата на 2020 год: 26 тысяч рублей - для жителей южных и центральных районов Сахалина, 32,2 тысячи рублей - для жителей севера Сахалина и 34,7 тысячи рублей - для жителей Курильских островов.
По оценке, среднемесячная заработная плата по итогам 2020 года составит 92,2 тысячи рублей и по сравнению с 2019 годом увеличится на 5,5%.
При этом, прожиточный минимум для сахалинцев и курильчан в 2020 году в среднем составляет 15,9 тысячи рублей. Для трудоспособного населения - 16,9 тысячи рублей, для детей — 17,3 тысячи рублей, для пенсионеров — 12,7 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе. При этом самая высокая зарплата — у москвичей, меньше всего зарабатывают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.