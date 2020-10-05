https://ria.ru/20201005/vaktsinatsiya-1578248149.html
В Минздраве оценили желание россиян провакцинироваться от COVID-19
Желание россиян провакцинироваться от коронавирусной инфекции велико, в Минздрав поступают соответствующие заявки , заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:36
2020-10-05T15:36
2020-10-05T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
единая россия
общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Желание россиян провакцинироваться от коронавирусной инфекции велико, в Минздрав поступают соответствующие заявки , заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее данные опроса "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" показали, что более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, 93% граждан считают, что вакцинация должна быть добровольной."Приверженность и желание провакцинироваться велико. Не знаю, каким образом и среди кого проводился опрос, ...но в Минздрав поступают сегодня заявки",- сказал Мурашко журналистам. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Фея Волшебная
Правильно, уважаемый Минздрав, не верьте этому. Все вменяемые люди хотят привиться и жить не боясь ни за себя, ни за близких. Мы очень ждем вакцину, ускорьтесь, пожалуйста 😘
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), единая россия, общество