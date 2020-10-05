https://ria.ru/20201005/vaktsinatsiya-1578248149.html

В Минздраве оценили желание россиян провакцинироваться от COVID-19

Желание россиян провакцинироваться от коронавирусной инфекции велико, в Минздрав поступают соответствующие заявки , заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:36

2020-10-05T15:36

2020-10-05T15:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

единая россия

общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Желание россиян провакцинироваться от коронавирусной инфекции велико, в Минздрав поступают соответствующие заявки , заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее данные опроса "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" показали, что более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, 93% граждан считают, что вакцинация должна быть добровольной."Приверженность и желание провакцинироваться велико. Не знаю, каким образом и среди кого проводился опрос, ...но в Минздрав поступают сегодня заявки",- сказал Мурашко журналистам. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Фея Волшебная Правильно, уважаемый Минздрав, не верьте этому. Все вменяемые люди хотят привиться и жить не боясь ни за себя, ни за близких. Мы очень ждем вакцину, ускорьтесь, пожалуйста 😘 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), единая россия, общество