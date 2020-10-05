https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578265996.html

В Архангельскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в Архангельскую область, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:50

2020-10-05T16:50

2020-10-05T16:50

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

архангельская область

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<strong>МУРМАНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельскую область</a>, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.Как добавили в оперштабе, на данный момент, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ вакцинации подлежат люди, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2. В первую очередь прививки сделают медицинским работникам, которые относятся к группе высокого профессионального риска инфицирования. Вакцинация будет добровольной.В последние недели количество зараженных в регионе растет. В понедельник выявлено 187 случаев заболевания, всего с начала пандемии заразились более 14,5 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809864.html

архангельская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, архангельская область