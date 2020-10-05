https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578265996.html
В Архангельскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в Архангельскую область, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:50
2020-10-05T16:50
2020-10-05T16:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578003155_0:296:2840:1894_1400x0_80_0_0_3abc881ceb9583197b382462385431cc.jpg
<strong>МУРМАНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельскую область</a>, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.Как добавили в оперштабе, на данный момент, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ вакцинации подлежат люди, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2. В первую очередь прививки сделают медицинским работникам, которые относятся к группе высокого профессионального риска инфицирования. Вакцинация будет добровольной.В последние недели количество зараженных в регионе растет. В понедельник выявлено 187 случаев заболевания, всего с начала пандемии заразились более 14,5 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809864.html
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578003155_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8a45adcdea0c4346d0e1fdef0a1822f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, архангельская область