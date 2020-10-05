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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578265996.html
В Архангельскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в Архангельскую область, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:50
2020-10-05T16:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
архангельская область
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<strong>МУРМАНСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельскую область</a>, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.Как добавили в оперштабе, на данный момент, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ вакцинации подлежат люди, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2. В первую очередь прививки сделают медицинским работникам, которые относятся к группе высокого профессионального риска инфицирования. Вакцинация будет добровольной.В последние недели количество зараженных в регионе растет. В понедельник выявлено 187 случаев заболевания, всего с начала пандемии заразились более 14,5 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809864.html
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Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, архангельская область

В Архангельскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса

16:50 05.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцинация медработников от COVID-19 в Москве
Вакцинация медработников от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МУРМАНСК, 5 окт - РИА Новости. Более 40 доз вакцины от коронавируса поступили в Архангельскую область, в первую очередь, как и в других регионах РФ, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.
"В настоящее время в регион поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 42 дозы. После подготовки документации препараты будут направлены в одну из городских поликлиник", - говорится в сообщении.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 12:57Распространение нового коронавируса
Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19
Как добавили в оперштабе, на данный момент, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ вакцинации подлежат люди, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2. В первую очередь прививки сделают медицинским работникам, которые относятся к группе высокого профессионального риска инфицирования. Вакцинация будет добровольной.
В последние недели количество зараженных в регионе растет. В понедельник выявлено 187 случаев заболевания, всего с начала пандемии заразились более 14,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАрхангельская область
 
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