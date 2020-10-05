https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578272572.html

Путин рассказал о действии программы "Земский учитель"

Около 1,5 тысячи человек уже воспользовались действующей в России программой "Земский учитель", в рамках которой педагоги переезжают работать в малые города и... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:19

2020-10-05T17:19

2020-10-05T17:19

россия

дальний восток

владимир путин

общество

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Около 1,5 тысячи человек уже воспользовались действующей в России программой "Земский учитель", в рамках которой педагоги переезжают работать в малые города и села, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Федеральная программа "Земский учитель" реализуется с нынешнего года и продлится до 2022 года. Согласно ее условиям, педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей."Мы совсем недавно начали эту программу - "Земский учитель", по примеру хорошо себя зарекомендовавшей программы "Земский доктор". И подъемные там соответствующие... А на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> у нас 2 миллиона рублей подъемные. В целом уже, по-моему, 1,5 тысячи человек воспользовались этой программой", - сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.Он уточнил, что эта программа поможет обеспечить детям по всей стране равный доступ к знаниям и образованию, даст возможность перспективным молодым специалистам приехать в небольшие населенные пункты и там передавать свои знания ученикам."Это чрезвычайно важное направление, мы его, безусловно, будем продолжать", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578267508.html

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дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, владимир путин, общество