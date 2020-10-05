https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html

WSJ: Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19

Президент США Дональд Трамп не сообщил о первом положительном результате теста на COVID-19, написала Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:50

2020-10-05T00:50

2020-10-05T09:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хоуп хикс

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не сообщил о первом положительном результате теста на COVID-19, написала <a href="https://www.wsj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a> со ссылкой на источники.Американский лидер рассказал о проверке на коронавирус на телеканале Fox News в минувший четверг, после того как заболела его советница <a href="http://ria.ru/person_KHoup_KHiks/" target="_blank" data-auto="true">Хоуп Хикс</a>.Газета отмечает, что Трамп получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19 еще до выхода в эфир. Согласно правилам, для сотрудников Белого дома вторая, более точная проверка на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом.Глава государства решил не раскрывать информацию о первой проверке и вместо этого сообщил лишь, что коронавирус обнаружили у Хикс. Также, как утверждает газета, Трамп попросил одного из советников не разглашать результаты теста. "Не говори никому", — сказал тогда американский лидер.Трамп сообщил в ночь на пятницу по местному времени, что заразился коронавирусом, вскоре его госпитализировали. На следующий день врачи положительно оценили динамику состояния президента, однако шеф аппарата Белого дома Марк Мидоус сказал журналистам, что жизненные показатели главы государства внушают опасение, а последующие дни станут критически важными для его выздоровления. В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы и заверил, что чувствует себя лучше.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html

ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ Не Белый дом , а базарные бабы 14

6

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хоуп хикс, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире