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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/trump-1578198353.html
Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников
Президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников, кадры показал телеканал NBC. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:48
2020-10-05T00:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников, кадры показал телеканал <a href="https://www.nbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>.Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>госпитализировали в пятницу с диагнозом "коронавирус".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html
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вашингтон (город)
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников

00:48 05.10.2020
 
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников, кадры показал телеканал NBC.
Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.
Трампа госпитализировали в пятницу с диагнозом "коронавирус".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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