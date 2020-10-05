https://ria.ru/20201005/trump-1578198353.html

Трамп покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников

Президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников, кадры показал телеканал NBC. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:48

2020-10-05T00:48

2020-10-05T00:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников, кадры показал телеканал <a href="https://www.nbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>.Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.<a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа </a>госпитализировали в пятницу с диагнозом "коронавирус".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире