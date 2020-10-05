Тихановская рассказала, почему хочет встретиться с Путиным
19:18 05.10.2020 (обновлено: 21:02 05.10.2020)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает главу белорусского государства Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале, в понедельник политик встретилась с представителями белорусской диаспоры в Берлине. По данным пресс-службы, разговор шел "о роли женщин в новой Белоруссии, смелости и креативности белорусов, которые раскрылись во время массовых акций".
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"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", — приводит пресс-служба подробности встречи.
На вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что со своим супругом Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО в Белоруссии по обвинению в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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