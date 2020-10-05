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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578302235.html
Тихановская рассказала, почему хочет встретиться с Путиным
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:18
2020-10-05T21:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции страны <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что хочет встретиться с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, чтобы понять, почему он поддерживает главу белорусского государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Как сообщает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале, в понедельник политик встретилась с представителями белорусской диаспоры в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. По данным пресс-службы, разговор шел "о роли женщин в новой Белоруссии, смелости и креативности белорусов, которые раскрылись во время массовых акций"."На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", — приводит пресс-служба подробности встречи.На вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что со своим супругом Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО в Белоруссии по обвинению в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577794927.html
Почему Президент России поддерживает Президента Белоруссии, выше понимания этой домохозяйки. В Кремль ее не пригласят.
338
Я тоже хочу встретиться с Путиным, поговорить на интересующие меня темы)))
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Тихановская рассказала, почему хочет встретиться с Путиным

19:18 05.10.2020 (обновлено: 21:02 05.10.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает главу белорусского государства Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба Тихановской в ее Telegram-канале, в понедельник политик встретилась с представителями белорусской диаспоры в Берлине. По данным пресс-службы, разговор шел "о роли женщин в новой Белоруссии, смелости и креативности белорусов, которые раскрылись во время массовых акций".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Цихановская прибыла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"На вопрос, с кем бы Светлана хотела встретиться как политик, она ответила: "С Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко", — приводит пресс-служба подробности встречи.
На вопрос, с кем Тихановская хочет увидеться не как политик, она ответила, что со своим супругом Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО в Белоруссии по обвинению в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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