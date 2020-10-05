https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578232867.html

Тихановская обсудит с Меркель участие Германии в переговорах с Лукашенко

Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что поддерживает идею о... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:28

2020-10-05T14:28

2020-10-05T14:28

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

ангела меркель

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью еженедельнику <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>, что поддерживает идею о привлечении Германии в качестве посредника к переговорам с президентом Александром Лукашенко, намерена обсудить эту тему с канцлером <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> в Берлине.Меркель встретится с Тихановской 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201001/tikhanovskaya-1578042683.html

Dm Pav Кухарка может обсуждать что угодно, но Президент Беларуси Лукашенко сам разберется с кем ему встречаться! 123

Dm Pav Люди, которые поддерживают ее, вы правда не понимаете ситуацию? 87

23

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире