Тихановская обсудит с Меркель участие Германии в переговорах с Лукашенко
© REUTERS / Andrius SytasЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что поддерживает идею о привлечении Германии в качестве посредника к переговорам с президентом Александром Лукашенко, намерена обсудить эту тему с канцлером Ангелой Меркель в Берлине.
"У нас мало времени (на встрече 6 октября - ред.). Но сначала я опишу ей ситуацию с моей точки зрения и с точки зрения людей в Белоруссии. Затем я хотела бы обсудить с ней, что она и Германия как важная страна могут сделать в нашем случае. Когда Германия заявляет о своем намерении выступить в качестве посредника в переговорах между нашими властями и людьми в Белоруссии, это очень хороший знак для мира", - сказала она.
Меркель встретится с Тихановской 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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