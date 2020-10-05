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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578232867.html
Тихановская обсудит с Меркель участие Германии в переговорах с Лукашенко
Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что поддерживает идею о... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:28
2020-10-05T14:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью еженедельнику <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>, что поддерживает идею о привлечении Германии в качестве посредника к переговорам с президентом Александром Лукашенко, намерена обсудить эту тему с канцлером <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> в Берлине.Меркель встретится с Тихановской 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201001/tikhanovskaya-1578042683.html
Кухарка может обсуждать что угодно, но Президент Беларуси Лукашенко сам разберется с кем ему встречаться!
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Люди, которые поддерживают ее, вы правда не понимаете ситуацию?
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германия
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Тихановская обсудит с Меркель участие Германии в переговорах с Лукашенко

14:28 05.10.2020
 
© REUTERS / Andrius SytasЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Andrius Sytas
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Белорусская оппозиционер, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что поддерживает идею о привлечении Германии в качестве посредника к переговорам с президентом Александром Лукашенко, намерена обсудить эту тему с канцлером Ангелой Меркель в Берлине.

"У нас мало времени (на встрече 6 октября - ред.). Но сначала я опишу ей ситуацию с моей точки зрения и с точки зрения людей в Белоруссии. Затем я хотела бы обсудить с ней, что она и Германия как важная страна могут сделать в нашем случае. Когда Германия заявляет о своем намерении выступить в качестве посредника в переговорах между нашими властями и людьми в Белоруссии, это очень хороший знак для мира", - сказала она.

Меркель встретится с Тихановской 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:24Протесты в Белоруссии
Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
 
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