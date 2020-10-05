https://ria.ru/20201005/shkola-1578214353.html
Минпросвещения предложило чиновникам отвечать за школьные предметы
Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:28
2020-10-05T12:28
2020-10-05T12:28
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/07/1563680767_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_8339189e2bd3109d92ee4e3b8191177a.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.Он отметил, что такого человека на федеральном уровне никогда не было, по крайней мере, в министерстве просвещения.Он пояснил, что должен появиться "конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ", по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровьесберегающих технологий, здоровья детей в системе общего образования.
https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/07/1563680767_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_1ee26787f7eb31c4f0353fc11f0f716c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.
"Чтобы любой проект, любая деятельность была эффективной, за нее должен отвечать конкретный человек. Не вообще, не вся система образования, не министерство просвещения в абстрактном режиме, а именно конкретный человек", - заявил Семченко в ходе Всероссийского форума по общественному здоровью.
Он отметил, что такого человека на федеральном уровне никогда не было, по крайней мере, в министерстве просвещения.
"Сейчас у нас, в том числе по этому поводу, происходит определенная кадровая реорганизация. Она будет заключаться в том, чтобы на федеральном уровне у нас появились конкретные чиновники, конкретно отвечающие за то или иное направление деятельности, в том числе отвечающие за содержание предметов и образовательных программ", - уточнил Семченко.
Он пояснил, что должен появиться "конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ", по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровьесберегающих технологий, здоровья детей в системе общего образования.
"Именно эти люди всей стране смогут ответить на вопрос, почему у нас содержание образовательных предметов такое, почему у нас содержание учебников такое, почему количество часов на тот или иной предмет или на ту или иную тему вот такое", - добавил Семченко.