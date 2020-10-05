https://ria.ru/20201005/shkola-1578214353.html

Минпросвещения предложило чиновникам отвечать за школьные предметы

Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:28

2020-10-05T12:28

2020-10-05T12:28

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.Он отметил, что такого человека на федеральном уровне никогда не было, по крайней мере, в министерстве просвещения.Он пояснил, что должен появиться "конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ", по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровьесберегающих технологий, здоровья детей в системе общего образования.

https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество