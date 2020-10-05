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Минпросвещения предложило чиновникам отвечать за школьные предметы
Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:28
2020-10-05T12:28
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.Он отметил, что такого человека на федеральном уровне никогда не было, по крайней мере, в министерстве просвещения.Он пояснил, что должен появиться "конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ", по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровьесберегающих технологий, здоровья детей в системе общего образования.
https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html
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РИА Новости
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения предложило чиновникам отвечать за школьные предметы

12:28 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Чиновники, ответственные за каждый конкретный предмет школьной программы, должны появиться в России на федеральном уровне, заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.
"Чтобы любой проект, любая деятельность была эффективной, за нее должен отвечать конкретный человек. Не вообще, не вся система образования, не министерство просвещения в абстрактном режиме, а именно конкретный человек", - заявил Семченко в ходе Всероссийского форума по общественному здоровью.
Он отметил, что такого человека на федеральном уровне никогда не было, по крайней мере, в министерстве просвещения.
"Сейчас у нас, в том числе по этому поводу, происходит определенная кадровая реорганизация. Она будет заключаться в том, чтобы на федеральном уровне у нас появились конкретные чиновники, конкретно отвечающие за то или иное направление деятельности, в том числе отвечающие за содержание предметов и образовательных программ", - уточнил Семченко.
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Он пояснил, что должен появиться "конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ", по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровьесберегающих технологий, здоровья детей в системе общего образования.
"Именно эти люди всей стране смогут ответить на вопрос, почему у нас содержание образовательных предметов такое, почему у нас содержание учебников такое, почему количество часов на тот или иной предмет или на ту или иную тему вот такое", - добавил Семченко.
 
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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