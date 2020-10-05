https://ria.ru/20201005/seks-biznes-1578227054.html

Жители Кузбасса пять лет вели секс-бизнес и вовлекали туда подростков

Девять жителей Новокузнецка Кемеровской области, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУ РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:02

2020-10-05T14:02

2020-10-05T14:03

следственный комитет россии (ск рф)

новокузнецк

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Девять жителей <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецка</a> Кемеровской области, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУ СК по Кемеровской области.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Новокузнецка в возрасте от 25 до 35 лет. Их обвиняют в организации занятия проституцией, в том числе с использованием несовершеннолетних, вовлечении в занятие проституцией с применением насилия или угрозой его применения, совершенном организованной группой в отношении несовершеннолетних, вымогательстве.По версии следствия, с апреля 2014-го по декабрь 2017 года 34-летний житель Новокузнецка организовал бизнес по оказанию сексуальных услуг, в преступную группу входили исполнитель, диспетчеры и водители."За время существования организованной группы… обвиняемые вовлекли в занятие проституцией 30 девушек, в том числе двух несовершеннолетних", - заявляет ведомство.В декабре 2017 года организованная группа распалась, а в январе 2018 года 34-летний мужчина и его супруга снова организовали незаконный бизнес, аналогичный бизнес организовала и 30-летняя женщина, ранее работавшая диспетчером, полагает СК. Летом 2019 года деятельность групп была пресечена сотрудниками ГУ МВД. Отмечается, что со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали, 34-летний организатор преступного бизнеса и 30-летняя обвиняемая заключили досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела были выделены в отдельные производства.

https://ria.ru/20200803/1575291569.html

https://ria.ru/20200301/1565831160.html

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новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новокузнецк, кемеровская область, происшествия