https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578318923.html
Роспотребнадзор пояснил, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19
До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, так как пока нет точных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:31
2020-10-05T21:31
2020-10-05T21:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, так как пока нет точных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на эффективность формирования иммунитета при вакцинации", - говорится в сообщении.При этом после вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций, уточнили в пресс-службе. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество