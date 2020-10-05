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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578318923.html
Роспотребнадзор пояснил, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19
До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, так как пока нет точных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:31
2020-10-05T21:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, так как пока нет точных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на эффективность формирования иммунитета при вакцинации", - говорится в сообщении.При этом после вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций, уточнили в пресс-службе. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор пояснил, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19

21:31 05.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. До и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, так как пока нет точных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации", - говорится в сообщении.
При этом после вакцинации рекомендуется также носить маску, чтобы защитить себя от других респираторных инфекций, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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