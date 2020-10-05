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ОП хочет запретить чиновникам скачивать иностранные приложения
В Общественной палате РФ считают необходимым запретить скачивание и установку иностранных приложений на компьютеры российских чиновников, а также ведение... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:39
2020-10-05T11:39
александр малькевич
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ считают необходимым запретить скачивание и установку иностранных приложений на компьютеры российских чиновников, а также ведение аккаунтов в зарубежных социальных сетях, с таким предложением выступил первый заместитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.Кроме того, как напомнил общественник, ОП РФ выступает за создание у каждой интернет-компании, работающей в России, российского представительства.В ОП РФ также считают необходимым введение запрета "на проведение прямых платежей в адрес этих иностранных компаний". Платежи, как подчеркнул член палаты, должны осуществляться только в адрес их российских представительств.
https://ria.ru/20191203/1561908523.html
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РИА Новости
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александр малькевич, общество

ОП хочет запретить чиновникам скачивать иностранные приложения

11:39 05.10.2020
 
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ считают необходимым запретить скачивание и установку иностранных приложений на компьютеры российских чиновников, а также ведение аккаунтов в зарубежных социальных сетях, с таким предложением выступил первый заместитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Мы считаем, что должен быть введен запрет на скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников. И запрет на государственные закупки оборудования с предустановленными приложениями зарубежных компаний. И, честно говоря, напрашивается запрет на любые аккаунты государственным органам в зарубежных социальных сетях", - рассказал Малькевич на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?"
Кроме того, как напомнил общественник, ОП РФ выступает за создание у каждой интернет-компании, работающей в России, российского представительства.
"Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями, как Google, Facebook, Twitter, начиная с размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Понятно, что эти запреты могут быть приостановлены, когда эти корпорации начнут выполнять российские законы", - также предложил Малькевич.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 14:20
Госслужащие должны избегать иностранных приложений, заявил эксперт
В ОП РФ также считают необходимым введение запрета "на проведение прямых платежей в адрес этих иностранных компаний". Платежи, как подчеркнул член палаты, должны осуществляться только в адрес их российских представительств.
 
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Александр МалькевичОбщество
 
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