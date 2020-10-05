https://ria.ru/20201005/prilozheniya-1578211222.html

ОП хочет запретить чиновникам скачивать иностранные приложения

В Общественной палате РФ считают необходимым запретить скачивание и установку иностранных приложений на компьютеры российских чиновников, а также ведение... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:39

2020-10-05T11:39

2020-10-05T11:39

александр малькевич

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ считают необходимым запретить скачивание и установку иностранных приложений на компьютеры российских чиновников, а также ведение аккаунтов в зарубежных социальных сетях, с таким предложением выступил первый заместитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Малькевич</a>.Кроме того, как напомнил общественник, ОП РФ выступает за создание у каждой интернет-компании, работающей в России, российского представительства.В ОП РФ также считают необходимым введение запрета "на проведение прямых платежей в адрес этих иностранных компаний". Платежи, как подчеркнул член палаты, должны осуществляться только в адрес их российских представительств.

https://ria.ru/20191203/1561908523.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общество