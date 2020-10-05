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Установлены требования по использованию ящиков для сбора пожертвований
Правительство РФ утвердило требования по использованию ящиков для сбора благотворительных пожертвований, следует из соответствующего постановления. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:10
2020-10-05T12:10
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ утвердило требования по использованию ящиков для сбора благотворительных пожертвований, следует из соответствующего постановления.Согласно утвержденным правилам, ящик для сбора пожертвований должен устанавливаться некоммерческой организацией, имеющей право вести благотворительную деятельность. Такой ящик должен быть оснащен прорезью для опускания денежных средств, отверстием для вскрытия и их извлечения. Каждому ящику должен быть присвоен инвентарный номер, он также должен быть оснащен информацией об организации, собирающей пожертвования.Переносной ящик для сбора пожертвований может использоваться волонтером или сотрудником, который имеет договор с организацией. Стационарный ящик должен быть установлен так, чтобы возможность его перемещения была максимально ограничена.Кабмин также утвердил правила извлечения денег или иного имущества из ящиков. Так, они могут извлекаться по мере заполнения ящика или после окончания периода, на который он был установлен. Извлечение средств из ящика фиксируется в акте вскрытия, который составляется в трех экземплярах, два из них передаются свидетелям. Извлеченные денежные средства пересчитываются на месте и зачисляются на банковский счет организации.
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общество

Установлены требования по использованию ящиков для сбора пожертвований

12:10 05.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРоссияне стали больше доверять благотворительным организациям
Россияне стали больше доверять благотворительным организациям - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило требования по использованию ящиков для сбора благотворительных пожертвований, следует из соответствующего постановления.
"Ящик для сбора пожертвований может использоваться только для сбора денежных средств и иного имущества в целях благотворительной деятельности", - говорится в сообщении.
Согласно утвержденным правилам, ящик для сбора пожертвований должен устанавливаться некоммерческой организацией, имеющей право вести благотворительную деятельность. Такой ящик должен быть оснащен прорезью для опускания денежных средств, отверстием для вскрытия и их извлечения. Каждому ящику должен быть присвоен инвентарный номер, он также должен быть оснащен информацией об организации, собирающей пожертвования.
Переносной ящик для сбора пожертвований может использоваться волонтером или сотрудником, который имеет договор с организацией. Стационарный ящик должен быть установлен так, чтобы возможность его перемещения была максимально ограничена.
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Кабмин также утвердил правила извлечения денег или иного имущества из ящиков. Так, они могут извлекаться по мере заполнения ящика или после окончания периода, на который он был установлен. Извлечение средств из ящика фиксируется в акте вскрытия, который составляется в трех экземплярах, два из них передаются свидетелям. Извлеченные денежные средства пересчитываются на месте и зачисляются на банковский счет организации.
 
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