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НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований
Некоммерческие организации (НКО) теперь должны будут отчитываться о собранных пожертвованиях, соответствующий приказ министерства юстиции России вступил в силу... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:40
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россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Некоммерческие организации (НКО) теперь должны будут отчитываться о собранных пожертвованиях, соответствующий приказ министерства юстиции России вступил в силу с понедельника.В документе отмечается, что некоммерческая организация, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_RF" target="_blank">Минюста России</a> и на сайте самой организации "ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным".В частности, отчет НКО должен содержать полное наименование, адрес, ОГРН, сетевой адрес сайта, цель и сроки сбора пожертвований.Кроме того, необходимо будет указать место размещения ящика для сбора пожертвований и дату извлечения собранных средств.НКО также обязана будет предоставлять информацию о расходовании собранных пожертвований."При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям", — отмечается в документе.
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россия
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва, общество

НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований

00:40 05.10.2020 (обновлено: 09:29 05.10.2020)
 
© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Некоммерческие организации (НКО) теперь должны будут отчитываться о собранных пожертвованиях, соответствующий приказ министерства юстиции России вступил в силу с понедельника.
В документе отмечается, что некоммерческая организация, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на сайте Минюста России и на сайте самой организации "ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным".
В частности, отчет НКО должен содержать полное наименование, адрес, ОГРН, сетевой адрес сайта, цель и сроки сбора пожертвований.
Кроме того, необходимо будет указать место размещения ящика для сбора пожертвований и дату извлечения собранных средств.
НКО также обязана будет предоставлять информацию о расходовании собранных пожертвований.
"При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям", — отмечается в документе.
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