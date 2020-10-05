https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html

НКО станут отчитываться об использовании собранных пожертвований

Некоммерческие организации (НКО) теперь должны будут отчитываться о собранных пожертвованиях, соответствующий приказ министерства юстиции России вступил в силу... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:40

2020-10-05T00:40

2020-10-05T09:29

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Некоммерческие организации (НКО) теперь должны будут отчитываться о собранных пожертвованиях, соответствующий приказ министерства юстиции России вступил в силу с понедельника.В документе отмечается, что некоммерческая организация, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_RF" target="_blank">Минюста России</a> и на сайте самой организации "ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным".В частности, отчет НКО должен содержать полное наименование, адрес, ОГРН, сетевой адрес сайта, цель и сроки сбора пожертвований.Кроме того, необходимо будет указать место размещения ящика для сбора пожертвований и дату извлечения собранных средств.НКО также обязана будет предоставлять информацию о расходовании собранных пожертвований."При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям", — отмечается в документе.

https://ria.ru/20200917/dogovora-1577369403.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва, общество