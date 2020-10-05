https://ria.ru/20201005/pozhary-1578205661.html

В Ростовской области потушили все природные пожары

Ликвидированы все ландшафтные пожары на территории Ростовской области, где несколько дней горели леса и трава, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:13

2020-10-05T10:13

2020-10-05T10:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Ликвидированы все ландшафтные пожары на территории <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, где несколько дней горели леса и трава, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.Беспрецедентное количество природных пожаров возникло сразу в нескольких районах Ростовской области 30 октября. Позже в Каменском районе огонь перекинулся на жилые дома, население хутора Муравлев пришлось эвакуировать. В пятницу площадь лесных пожаров в двух районах превысила 430 гектаров. К субботе они были ликвидированы."В настоящее время ландшафтных пожаров на территории Ростовской области нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в субботу рабочая группа областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> на вертолете совершила облет территорий, где бушевали наиболее сильные пожары. Мониторинг выявил шесть очагов загораний сухой растительности и стерни в Каменском и Октябрьском сельском районах. Они были оперативно ликвидированы.В воскресенье в регионе было зафиксировано более 80 загораний на площади свыше 11 тысяч квадратных метров, которые также уже потушили.В большинстве районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в связи с чем увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами.

https://ria.ru/20201005/pozhar-1578204643.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия