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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html
В Оренбурге открыли памятный знак "Спасибо, донор"
В Оренбурге открыли первый в России памятник почетным донорам, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:43
2020-10-05T17:47
оренбургская область
денис паслер
оренбург
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости</strong>. В Оренбурге открыли первый в России памятник почетным донорам, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области. Сквер доноров расположился у корпусов Оренбургского государственного медицинского университета, где в годы Великой Отечественной войны размещался один из военных эвакогоспиталей. В военные годы более 8 тысяч оренбуржцев сдавали донорскую кровь для бойцов Красной Армии, в год проводили более 40 тысяч переливаний. Создание памятного знака приурочено к 75-летию Победы."Мы традиционно много, заслуженно и справедливо говорим слова благодарности нашим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. То, что мы сегодня открываем первый в стране памятник почетным донорам – это знак уважения донорам всех поколений. Именно доноры внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они помогали спасать жизни бойцов и вместе с ними приближали Победу. Еще раз хочу поблагодарить наших ветеранов, всех тех, кто сдает свою кровь во имя жизни других людей. И место, выбранное для памятника нашими медицинскими работниками, уверен, будет способствовать развитию донорского движения. Хочу сказать спасибо всем организаторам и общественникам за увековечение памяти наших доноров", – сказал на церемонии открытия памятного знака губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Как отмечает пресс-служба, памятный знак, посвященный подвигу доноров, станет не только местом сбора участников современного донорского движения, но и любимым местом отдыха для жителей и гостей Оренбурга. Именно у этого места планируется проводить вручение наград "Почетный донор России", акцию "Посвящение в доноры" и другие общественные мероприятия.
https://ria.ru/20201002/orsk-1578098295.html
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денис паслер, оренбург

В Оренбурге открыли памятный знак "Спасибо, донор"

17:43 05.10.2020 (обновлено: 17:47 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. В Оренбурге открыли первый в России памятник почетным донорам, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.
"Памятный знак посвящен не только донорам современности – в первую очередь он является данью уважения медицинским работникам и донорам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Сквер доноров расположился у корпусов Оренбургского государственного медицинского университета, где в годы Великой Отечественной войны размещался один из военных эвакогоспиталей. В военные годы более 8 тысяч оренбуржцев сдавали донорскую кровь для бойцов Красной Армии, в год проводили более 40 тысяч переливаний.
Создание памятного знака приурочено к 75-летию Победы.
"Мы традиционно много, заслуженно и справедливо говорим слова благодарности нашим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. То, что мы сегодня открываем первый в стране памятник почетным донорам – это знак уважения донорам всех поколений. Именно доноры внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они помогали спасать жизни бойцов и вместе с ними приближали Победу. Еще раз хочу поблагодарить наших ветеранов, всех тех, кто сдает свою кровь во имя жизни других людей. И место, выбранное для памятника нашими медицинскими работниками, уверен, будет способствовать развитию донорского движения. Хочу сказать спасибо всем организаторам и общественникам за увековечение памяти наших доноров", – сказал на церемонии открытия памятного знака губернатор области Денис Паслер.
В церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Как отмечает пресс-служба, памятный знак, посвященный подвигу доноров, станет не только местом сбора участников современного донорского движения, но и любимым местом отдыха для жителей и гостей Оренбурга. Именно у этого места планируется проводить вручение наград "Почетный донор России", акцию "Посвящение в доноры" и другие общественные мероприятия.
 
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбург
 
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