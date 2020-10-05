https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html

В Оренбурге открыли памятный знак "Спасибо, донор"

В Оренбурге открыли первый в России памятник почетным донорам, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:43

2020-10-05T17:43

2020-10-05T17:47

оренбургская область

денис паслер

оренбург

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости</strong>. В Оренбурге открыли первый в России памятник почетным донорам, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области. Сквер доноров расположился у корпусов Оренбургского государственного медицинского университета, где в годы Великой Отечественной войны размещался один из военных эвакогоспиталей. В военные годы более 8 тысяч оренбуржцев сдавали донорскую кровь для бойцов Красной Армии, в год проводили более 40 тысяч переливаний. Создание памятного знака приурочено к 75-летию Победы."Мы традиционно много, заслуженно и справедливо говорим слова благодарности нашим ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. То, что мы сегодня открываем первый в стране памятник почетным донорам – это знак уважения донорам всех поколений. Именно доноры внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они помогали спасать жизни бойцов и вместе с ними приближали Победу. Еще раз хочу поблагодарить наших ветеранов, всех тех, кто сдает свою кровь во имя жизни других людей. И место, выбранное для памятника нашими медицинскими работниками, уверен, будет способствовать развитию донорского движения. Хочу сказать спасибо всем организаторам и общественникам за увековечение памяти наших доноров", – сказал на церемонии открытия памятного знака губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a>.В церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Как отмечает пресс-служба, памятный знак, посвященный подвигу доноров, станет не только местом сбора участников современного донорского движения, но и любимым местом отдыха для жителей и гостей Оренбурга. Именно у этого места планируется проводить вручение наград "Почетный донор России", акцию "Посвящение в доноры" и другие общественные мероприятия.

https://ria.ru/20201002/orsk-1578098295.html

оренбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбург