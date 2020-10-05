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РИА Наука
https://ria.ru/20201005/ogon-1578275964.html
Ученые раскрыли тайну обработки древних каменных орудий
Изучив каменные орудия возрастом триста тысяч лет, найденные в Израиле, археологи пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне при... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:00
2020-10-05T18:00
риа наука
археология
ближний восток
открытия - риа наука
израиль
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Изучив каменные орудия возрастом триста тысяч лет, найденные в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>, археологи пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне при контролируемой температуре. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41562-020-00955-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Human Behavior.Среди находок в <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, относящихся к среднему и верхнему палеолиту, есть множество орудий труда и охоты, при изготовлении и обработке которых использовали огонь, однако для раннепалеолитического периода такой информации до сих пор не было.В то же время, известно, что в районе Леванта, на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, археологи регулярно находят нижнепалеолитические каменные орудия возрастом от 420 до 200 тысяч лет, имеющие следы воздействия огня. Израильские ученые под руководством Филипе Наталио (Filipe Natalio) из Института Вейцмана решили выяснить, было ли это воздействие случайным, или древние люди уже в раннем палеолите использовали огонь при изготовлении каменных орудий.Они изучили заостренные кремневые клинки, лезвия и фрагменты керамических изделий возрастом 300 тысяч лет из пещеры Кесем в центральном Израиле с помощью комплекса современных методов, включающих комбинацию спектроскопии и машинного обучения, чтобы оценить температуру, при которой были обожжены артефакты.К своему удивлению, исследователи обнаружили, что для каждого типа изделий древние обитатели Леванта выбирали свои режимы обжига: для клинков — 259 градусов Цельсия, для лезвий — 413 градусов, а для крышек керамических горшков — 447. Авторы провели эксперимент и обнаружили, что действительно, для клинков и лезвий была выбрана оптимальная температура обжига, после которого камень раскалывался на острые пластины. По мнению ученых, это доказывает, что уже в конце раннего палеолита древние люди не только использовали огонь при производстве инструментов, но и умели контролировать его температуру для достижения наилучших результатов.Пещера Кесем — центральный объект ашело-ябрудийского культурного комплекса конца нижнего палеолита, с которым связано множество археологических находок. В частности, здесь обнаружены зубы древнейших гоминид в Юго-Западной Азии. Некоторые ученые считают, что это вообще самые древние известные останки вида Homo sapiens, а первыми обитателями пещеры были еще представители Homo erectus.В пещере сохранились свидетельства неоднократного использования древними людьми огня в период с 420 до 152 тысяч лет назад, а также большое количество костей животных, мясо которых готовили на костре и употребляли в пищу — ланей, зубров, лошадей, диких свиней и коз, косуль, дикого осла, благородного оленя, черепах и носорога.Теперь же стало известно, что огонь гоминины Леванта использовали не только для приготовления пищи, но и при изготовлении каменных орудий.
https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
https://ria.ru/20200523/1571870871.html
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ближний восток
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археология, ближний восток, открытия - риа наука, израиль

Ученые раскрыли тайну обработки древних каменных орудий

18:00 05.10.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Didier Descouens / Quartzite BifaceКварцевый бифас. 1 млн — 300 тыс. л. н
Кварцевый бифас. 1 млн — 300 тыс. л. н - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Didier Descouens / Quartzite Biface
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Изучив каменные орудия возрастом триста тысяч лет, найденные в Израиле, археологи пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне при контролируемой температуре. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.
Среди находок в Африке и Европе, относящихся к среднему и верхнему палеолиту, есть множество орудий труда и охоты, при изготовлении и обработке которых использовали огонь, однако для раннепалеолитического периода такой информации до сих пор не было.
В то же время, известно, что в районе Леванта, на Ближнем Востоке, археологи регулярно находят нижнепалеолитические каменные орудия возрастом от 420 до 200 тысяч лет, имеющие следы воздействия огня.
Израильские ученые под руководством Филипе Наталио (Filipe Natalio) из Института Вейцмана решили выяснить, было ли это воздействие случайным, или древние люди уже в раннем палеолите использовали огонь при изготовлении каменных орудий.
Они изучили заостренные кремневые клинки, лезвия и фрагменты керамических изделий возрастом 300 тысяч лет из пещеры Кесем в центральном Израиле с помощью комплекса современных методов, включающих комбинацию спектроскопии и машинного обучения, чтобы оценить температуру, при которой были обожжены артефакты.
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К своему удивлению, исследователи обнаружили, что для каждого типа изделий древние обитатели Леванта выбирали свои режимы обжига: для клинков — 259 градусов Цельсия, для лезвий — 413 градусов, а для крышек керамических горшков — 447.
Авторы провели эксперимент и обнаружили, что действительно, для клинков и лезвий была выбрана оптимальная температура обжига, после которого камень раскалывался на острые пластины. По мнению ученых, это доказывает, что уже в конце раннего палеолита древние люди не только использовали огонь при производстве инструментов, но и умели контролировать его температуру для достижения наилучших результатов.
Пещера Кесем — центральный объект ашело-ябрудийского культурного комплекса конца нижнего палеолита, с которым связано множество археологических находок. В частности, здесь обнаружены зубы древнейших гоминид в Юго-Западной Азии. Некоторые ученые считают, что это вообще самые древние известные останки вида Homo sapiens, а первыми обитателями пещеры были еще представители Homo erectus.
В пещере сохранились свидетельства неоднократного использования древними людьми огня в период с 420 до 152 тысяч лет назад, а также большое количество костей животных, мясо которых готовили на костре и употребляли в пищу — ланей, зубров, лошадей, диких свиней и коз, косуль, дикого осла, благородного оленя, черепах и носорога.
Теперь же стало известно, что огонь гоминины Леванта использовали не только для приготовления пищи, но и при изготовлении каменных орудий.
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