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Одноклассники провели опрос ко Дню учителя
Одноклассники ко Дню учителя провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россиян продолжают общаться со своими преподавателями после выпуска. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:42
2020-10-05T16:43
одноклассники
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<strong>МОСКВА, 5 окт</strong> –<strong> РИА Новости.</strong> Одноклассники ко Дню учителя провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россиян продолжают общаться со своими преподавателями после выпуска. 59% не поддерживают связь со своими учителями. Но среди тех, кто продолжает общение, каждый второй (48%) хотя бы раз поздравлял своего преподавателя лично. Каждый третий (34%) использует для этого соцсети. И только 16% звонят по телефону. Также пользователи рассказали о своих любимых и нелюбимых преподавателях. Любимыми часто называют учителей русского языка и литературы (41% опрошенных), математики (33%), истории (32%), учителей начальных классов (25%), а также учителей физкультуры (19%). А вот в качестве нелюбимых вспоминают учителей химии (32% опрошенных), физики (27%), математики (26%), иностранного языка (24%) и физкультуры (17%). Преподаватели математики и физкультуры вошли в оба списка. Более половины опрошенных на вопрос "Имена каких школьных учителей вы помните?" ответили — имя классного руководителя (66%) и имя первого учителя (61%). Примерно каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что подписан на некоторых своих учителей в социальных сетях, 22% — что их учителей нет в социальных сетях, еще 45% не искали. Зато на своих одноклассников подписаны 73% опрошенных, и в 60% случаев общаются со своими школьными друзьями именно там , встречаются только 38%, еще 22% общаются по телефону.
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РИА Новости
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60
одноклассники

Одноклассники провели опрос ко Дню учителя

16:42 05.10.2020 (обновлено: 16:43 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт РИА Новости. Одноклассники ко Дню учителя провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россиян продолжают общаться со своими преподавателями после выпуска.
59% не поддерживают связь со своими учителями. Но среди тех, кто продолжает общение, каждый второй (48%) хотя бы раз поздравлял своего преподавателя лично. Каждый третий (34%) использует для этого соцсети. И только 16% звонят по телефону.
© пресс-служба ОКИнфографика ко Дню учителя
Инфографика ко Дню учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© пресс-служба ОК
Инфографика ко Дню учителя
Также пользователи рассказали о своих любимых и нелюбимых преподавателях. Любимыми часто называют учителей русского языка и литературы (41% опрошенных), математики (33%), истории (32%), учителей начальных классов (25%), а также учителей физкультуры (19%). А вот в качестве нелюбимых вспоминают учителей химии (32% опрошенных), физики (27%), математики (26%), иностранного языка (24%) и физкультуры (17%). Преподаватели математики и физкультуры вошли в оба списка.
Более половины опрошенных на вопрос "Имена каких школьных учителей вы помните?" ответили — имя классного руководителя (66%) и имя первого учителя (61%).
Примерно каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что подписан на некоторых своих учителей в социальных сетях, 22% — что их учителей нет в социальных сетях, еще 45% не искали. Зато на своих одноклассников подписаны 73% опрошенных, и в 60% случаев общаются со своими школьными друзьями именно там , встречаются только 38%, еще 22% общаются по телефону.
© пресс-служба ОКИнфографика ко Дню учителя
Инфографика ко Дню учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© пресс-служба ОК
Инфографика ко Дню учителя
 
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