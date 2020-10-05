https://ria.ru/20201005/odnoklassniki-1578263028.html

Одноклассники провели опрос ко Дню учителя

Одноклассники ко Дню учителя провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россиян продолжают общаться со своими преподавателями после выпуска. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:42

2020-10-05T16:42

2020-10-05T16:43

одноклассники

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<strong>МОСКВА, 5 окт</strong> –<strong> РИА Новости.</strong> Одноклассники ко Дню учителя провели онлайн-опрос и выяснили, сколько россиян продолжают общаться со своими преподавателями после выпуска. 59% не поддерживают связь со своими учителями. Но среди тех, кто продолжает общение, каждый второй (48%) хотя бы раз поздравлял своего преподавателя лично. Каждый третий (34%) использует для этого соцсети. И только 16% звонят по телефону. Также пользователи рассказали о своих любимых и нелюбимых преподавателях. Любимыми часто называют учителей русского языка и литературы (41% опрошенных), математики (33%), истории (32%), учителей начальных классов (25%), а также учителей физкультуры (19%). А вот в качестве нелюбимых вспоминают учителей химии (32% опрошенных), физики (27%), математики (26%), иностранного языка (24%) и физкультуры (17%). Преподаватели математики и физкультуры вошли в оба списка. Более половины опрошенных на вопрос "Имена каких школьных учителей вы помните?" ответили — имя классного руководителя (66%) и имя первого учителя (61%). Примерно каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что подписан на некоторых своих учителей в социальных сетях, 22% — что их учителей нет в социальных сетях, еще 45% не искали. Зато на своих одноклассников подписаны 73% опрошенных, и в 60% случаев общаются со своими школьными друзьями именно там , встречаются только 38%, еще 22% общаются по телефону.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники