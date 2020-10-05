https://ria.ru/20201005/novikombank-1578316068.html

Новикомбанк предлагает меры для привлечения долгосрочных инвестиций

Новикомбанк предложил меры, которые позволят привлечь долгосрочные инвестиции в проекты диверсификации высокотехнологичных предприятий отечественной... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:00

2020-10-05T21:00

2020-10-05T21:04

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1400x0_80_0_0_7842096f745150a4c50e71713b43cee1.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба Новикомбанка. </strong>Новикомбанк предложил меры, которые позволят привлечь долгосрочные инвестиции в проекты диверсификации высокотехнологичных предприятий отечественной промышленности. Об этом Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева рассказала в интервью "Коммерсант-Деньги". "Мы инициировали разработку механизма гарантированного заказа на гражданскую продукцию предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Важно, чтобы уже на самых ранних этапах инвестиционного процесса производитель четко представлял себе перспективы сбыта своей продукции, а еще лучше – имел бы контракт с потребителем", — сказала Елена Георгиева. Смысл предложенного инструмента в том, что одна сторона принимает на себя обязательство вложить необходимые средства в расширение, модернизацию или создание нового производства с заранее заявленными характеристиками, а государство обязуется приобрести продукцию этого производства в требуемые сроки. В рамках реализации нацпроектов уже сейчас реально заключить госконтракты на закупку продукции у предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности на сумму свыше триллиона рублей. "Обеспеченность производителей гарантированным заказом, дополненная мерами льготного финансирования, создаст весомые стимулы для активизации банковского кредитования производственного сектора. В итоге мы получим модернизированное умное производство, способное выпускать конкурентоспособную продукцию не только для внутреннего, но и для международного рынка", — подчеркнула Елена Георгиева. Идея предложенного Банком механизма гарантированного заказа уже представлена на различных площадках, включая заседание Комиссии Госдумы Российской Федерации и пленарное заседание Конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова.По итогам презентации, Правительство РФ поручило Новикомбанку предоставить концепцию внедрения в практику механизма гарантированного заказа для дальнейшего обсуждения на площадках министерств и ведомств.Полный текст интервью доступен по ссылке: <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4502921" target="_blank">"Нацпроекты гарантируют спрос на "гражданку"</a>.<em><strong>АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</strong> - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку</em> <em>рейтинг</em> <em>кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.</em>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы