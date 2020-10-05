https://ria.ru/20201005/natsproekt-1578302417.html

Обновленный нацпроект намечает рост занятых в МСП до 25 млн к 2030 году

Обновленная версия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривает увеличение численности занятых в сфере МСП до 25 миллионов... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:18

2020-10-05T19:18

2020-10-05T19:18

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Обновленная версия нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривает увеличение численности занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2030 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> со ссылкой на новую редакцию нацпроекта. Как сообщается на сайте Минэкономразвития РФ, новый паспорт нацпроекта, который сейчас проходит корректировку под руководством первого вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Белоусова</a> и будет представлен в правительство в октябре 2020 года, включает 4 федеральных проекта: "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов субъектами МСП самозанятыми гражданами" "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".В обновленном нацпроекте акцент будет сделан на цифровые инструменты, которые упростят предпринимателям открытие и ведение бизнеса. Сервисы для субъектов МСП будут объединены в новой экосистеме на базе цифровой платформы "одно окно" с механизмами адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки. Прототип платформы, над созданием которой работает Минэкономразвития, появится в 2021 году. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется создать комплексную систему акселерации с новыми финансовыми и налоговыми инструментами поддержки, модернизировать действующую инфраструктуруВ Корпорации МСП отметили, что проект сформирован с учетом стадий предпринимательской активности, "начиная от самозанятого и далее по нарастающей". В частности, предусмотрены мероприятия по развитию механизмов льготного кредитования субъектов МСП с пониженной процентной ставкой (не выше 7% с 2021 года), расширению доступа к альтернативным источникам финансирования путем запуска новых финансовых инструментов (краудинвестинг, факторинг), предоставлению комплексной финансово-гарантийной поддержки путем консолидации инструментов поддержки, предоставляемой различными источниками.Корректировка нацпроекта проходила при непосредственном участии представителей малого и среднего бизнеса. Так, генеральный директор ООО "Производственная компания "Мега Ортопедик" Любовь Гуменник, выразила уверенность, что цифры по результатам поддержки, планируемой в рамках Нацпроектов, будут даже выше прогнозных, что "важно как для определения целей, так и для формирования наиболее эффективных инструментов их достижения"."Большой плюс, что поддерживаются малые предприниматели, самозанятые, выделенные в особое направление. Несмотря на все сложности, которые свалились на нас на всех в этом году, мы все равно продолжаем трудиться, работаем. Мы получаем различные меры поддержки для малого бизнеса. Это и имущественная и финансовая поддержка, которая? вкупе с собственными ресурсами, позволяет расти и развиваться. Например, кредит в МСП Банке по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ под обеспечение гарантией Корпорации МСП, который был нам одобрен в этом году, позволяет уверенно смотреть в завтрашний день. Благодаря этому, мы готовы приступить к расширению производственных мощностей, реализовывая проект, который был задуман еще в 2016 году", — привели в Корпорации слова предпринимателя.

https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика