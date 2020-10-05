https://ria.ru/20201005/narkotiki-1578207557.html

ОП предложила запретить демонстрацию процесса употребления наркотиков

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила запретить... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:42

2020-10-05T10:42

2020-10-05T10:42

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила запретить демонстрацию потребления гражданами наркотиков, а также пропаганду каких-либо преимуществ и положительных эффектов от их использования."Волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, работая по выявлению запрещённого контента в детской среде, столкнулись с ситуацией, когда громадное количество публикаций, связанных с пропагандой употребления наркотических средств, не вносится в единый реестр запрещённых сайтов. Направляя жалобы, волонтёры получают отказ, так как экспертиза не относит многие публикации к запрещённой к распространению информации. Особенно серьезно проблема состоит с блокировкой крупных сообществ, пропагандирующих наркотики в соцсетях среди детей, от 200 тысяч подписчиков и более", - рассказала Мизулина РИА Новости.Общественница напомнила, что пропаганда употребления наркотиков в России запрещена и за такие действия предусмотрена административная ответственность.

https://ria.ru/20200709/1574115682.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество