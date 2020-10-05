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ОП предложила запретить демонстрацию процесса употребления наркотиков
Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила запретить... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:42
2020-10-05T10:42
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила запретить демонстрацию потребления гражданами наркотиков, а также пропаганду каких-либо преимуществ и положительных эффектов от их использования."Волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, работая по выявлению запрещённого контента в детской среде, столкнулись с ситуацией, когда громадное количество публикаций, связанных с пропагандой употребления наркотических средств, не вносится в единый реестр запрещённых сайтов. Направляя жалобы, волонтёры получают отказ, так как экспертиза не относит многие публикации к запрещённой к распространению информации. Особенно серьезно проблема состоит с блокировкой крупных сообществ, пропагандирующих наркотики в соцсетях среди детей, от 200 тысяч подписчиков и более", - рассказала Мизулина РИА Новости.Общественница напомнила, что пропаганда употребления наркотиков в России запрещена и за такие действия предусмотрена административная ответственность.
https://ria.ru/20200709/1574115682.html
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РИА Новости
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60
общество

ОП предложила запретить демонстрацию процесса употребления наркотиков

10:42 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПользователь смотрит фильм онлайн
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила запретить демонстрацию потребления гражданами наркотиков, а также пропаганду каких-либо преимуществ и положительных эффектов от их использования.
"Волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, работая по выявлению запрещённого контента в детской среде, столкнулись с ситуацией, когда громадное количество публикаций, связанных с пропагандой употребления наркотических средств, не вносится в единый реестр запрещённых сайтов. Направляя жалобы, волонтёры получают отказ, так как экспертиза не относит многие публикации к запрещённой к распространению информации. Особенно серьезно проблема состоит с блокировкой крупных сообществ, пропагандирующих наркотики в соцсетях среди детей, от 200 тысяч подписчиков и более", - рассказала Мизулина РИА Новости.
Общественница напомнила, что пропаганда употребления наркотиков в России запрещена и за такие действия предусмотрена административная ответственность.
"Поэтому мы предлагаем уточнить в части 1 статьи 46 федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" определение понятия "пропаганда" и установление запрета демонстрации потребления несовершеннолетними и взрослыми гражданами наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также пропаганды каких-либо преимуществ и положительных эффектов потребления указанных психоактивных веществ, а не только их отдельных разновидностей, в том числе среди несовершеннолетних", - отметила Мизулина.
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