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РИА Наука
https://ria.ru/20201005/mks-1578315496.html
В НАСА рассказали, как будут искать утечку воздуха на МКС
Поиск утечки воздуха в российском сегменте МКС будет продолжен с помощью ультразвукового индикатора утечек, сообщили РИА Новости в НАСА РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:56
2020-10-05T20:56
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Поиск утечки воздуха в российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> будет продолжен с помощью ультразвукового индикатора утечек, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>Ранее в понедельник российские космонавты попытались локализовать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью стетоскопа. Работы были приостановлены из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

В НАСА рассказали, как будут искать утечку воздуха на МКС

20:56 05.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Поиск утечки воздуха в российском сегменте МКС будет продолжен с помощью ультразвукового индикатора утечек, сообщили РИА Новости в НАСА
"Нам удалось локализовать утечку до трансферного узла сервисного модуля "Звезда". Дополнительные работы по определению места утечки будут вестись с использованием ультразвукового индикатора утечек", - сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниэл Хуот.
Ранее в понедельник российские космонавты попытались локализовать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью стетоскопа. Работы были приостановлены из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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