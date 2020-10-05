Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201005/medved-1578099135.html
В Приморье белогрудый медведь станцевал перед камерами
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:30
2020-10-05T00:34
медведь
дикие животные
туризм
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102243_58:0:2543:1398_1400x0_80_0_0_adccabe60da256a8788008e596477956.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Национальный парк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CF1WO3xo8Rs/" target="_blank">опубликовал</a> видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами.Фотоловушка, установленная в заповеднике, запечатлела "танец" белогрудого медведя возле меточного дерева – так называются деревья, используемые животными для обозначения своей территории с помощью запаха. Чтобы оставить метку, зверю необходимо потереться о ствол."За небольшой промежуток времени медведь приходил к дереву трижды, раз за разом проявляя маркировочное поведение с неизменным энтузиазмом. Подходя к стволу и обнюхивая его, белогрудка приступает к своему "танцу", — уточняют эксперты нацпарка.По словам сотрудников, на "Земле леопарда" отмечено несколько маркировочных деревьев. Еще их называют "деревья посланий". Большим "спросом" они пользуются у медведей, однако их используют и другие хищники. В том числе – харза, амурский тигр и дальневосточный леопард. Иногда запах, оставленный этими зверями, привлекает копытных, которые с любопытством обнюхивают такие растения.Кадры с маркировочным поведением разных животных отдел науки получает благодаря крупнейшей в России сети фотоловушек. На "Земле леопарда" за редкими животными наблюдают 400 автоматических камер. Собираемые ими данные используются главным образом для мониторинга популяций и изучения поведения.
https://ria.ru/20200816/1575764002.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102243_386:0:2250:1398_1400x0_80_0_0_ca69d7e171e59bb8f462119c04c4d0df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медведь, дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье белогрудый медведь станцевал перед камерами

00:30 05.10.2020 (обновлено: 00:34 05.10.2020)
 
© Страница нацпарка "Земля леопарда" в InstagramБелогрудый медведь в нацпарке "Земля леопарда". Стоп кадр видео
Белогрудый медведь в нацпарке Земля леопарда. Стоп кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Страница нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами.
Фотоловушка, установленная в заповеднике, запечатлела "танец" белогрудого медведя возле меточного дерева – так называются деревья, используемые животными для обозначения своей территории с помощью запаха. Чтобы оставить метку, зверю необходимо потереться о ствол.
"За небольшой промежуток времени медведь приходил к дереву трижды, раз за разом проявляя маркировочное поведение с неизменным энтузиазмом. Подходя к стволу и обнюхивая его, белогрудка приступает к своему "танцу", — уточняют эксперты нацпарка.
По словам сотрудников, на "Земле леопарда" отмечено несколько маркировочных деревьев. Еще их называют "деревья посланий". Большим "спросом" они пользуются у медведей, однако их используют и другие хищники. В том числе – харза, амурский тигр и дальневосточный леопард. Иногда запах, оставленный этими зверями, привлекает копытных, которые с любопытством обнюхивают такие растения.
Кадры с маркировочным поведением разных животных отдел науки получает благодаря крупнейшей в России сети фотоловушек. На "Земле леопарда" за редкими животными наблюдают 400 автоматических камер. Собираемые ими данные используются главным образом для мониторинга популяций и изучения поведения.
Медвежонок во вновь открывшемся зоопарке Сказка в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 02:29Туризм
На Камчатке в заповеднике показали "танцы" юной медведицы Дульсинеи
 
ТуризммедведьДикие животныеТуризмНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Лента новостейМолния