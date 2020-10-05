https://ria.ru/20201005/medved-1578099135.html
В Приморье белогрудый медведь станцевал перед камерами
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:30
2020-10-05T00:30
2020-10-05T00:34
медведь
дикие животные
туризм
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Национальный парк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CF1WO3xo8Rs/" target="_blank">опубликовал</a> видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами.Фотоловушка, установленная в заповеднике, запечатлела "танец" белогрудого медведя возле меточного дерева – так называются деревья, используемые животными для обозначения своей территории с помощью запаха. Чтобы оставить метку, зверю необходимо потереться о ствол."За небольшой промежуток времени медведь приходил к дереву трижды, раз за разом проявляя маркировочное поведение с неизменным энтузиазмом. Подходя к стволу и обнюхивая его, белогрудка приступает к своему "танцу", — уточняют эксперты нацпарка.По словам сотрудников, на "Земле леопарда" отмечено несколько маркировочных деревьев. Еще их называют "деревья посланий". Большим "спросом" они пользуются у медведей, однако их используют и другие хищники. В том числе – харза, амурский тигр и дальневосточный леопард. Иногда запах, оставленный этими зверями, привлекает копытных, которые с любопытством обнюхивают такие растения.Кадры с маркировочным поведением разных животных отдел науки получает благодаря крупнейшей в России сети фотоловушек. На "Земле леопарда" за редкими животными наблюдают 400 автоматических камер. Собираемые ими данные используются главным образом для мониторинга популяций и изучения поведения.
https://ria.ru/20200816/1575764002.html
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медведь, дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал
видео белогрудого медведя, танцующего перед камерами.
Фотоловушка, установленная в заповеднике, запечатлела "танец" белогрудого медведя возле меточного дерева – так называются деревья, используемые животными для обозначения своей территории с помощью запаха. Чтобы оставить метку, зверю необходимо потереться о ствол.
"За небольшой промежуток времени медведь приходил к дереву трижды, раз за разом проявляя маркировочное поведение с неизменным энтузиазмом. Подходя к стволу и обнюхивая его, белогрудка приступает к своему "танцу", — уточняют эксперты нацпарка.
По словам сотрудников, на "Земле леопарда" отмечено несколько маркировочных деревьев. Еще их называют "деревья посланий". Большим "спросом" они пользуются у медведей, однако их используют и другие хищники. В том числе – харза, амурский тигр и дальневосточный леопард. Иногда запах, оставленный этими зверями, привлекает копытных, которые с любопытством обнюхивают такие растения.
Кадры с маркировочным поведением разных животных отдел науки получает благодаря крупнейшей в России сети фотоловушек. На "Земле леопарда" за редкими животными наблюдают 400 автоматических камер. Собираемые ими данные используются главным образом для мониторинга популяций и изучения поведения.