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https://ria.ru/20201005/meditsina-1578259427.html
Круглый стол о лечении детей с редкими заболеваниями
РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:27
2020-10-05T16:27
анонсы
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1578259427.jpg?1601904448
<strong>7 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, в рамках которого будут обсуждаться предложения по выполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о разработке механизма целевого финансирования расходов на оказание медицинской помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями за счет средств, поступающих в государственный бюджет в связи с повышением ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201007/952928549.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники – члены экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям и Общественной палаты Российской Федерации:<br></strong>- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений&nbsp;пациентов Ян ВЛАСОВ;<br>- директор благотворительного фонда "Семьи СМА", руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной атрофией​ Ольга ГЕРМАНЕНКО;<br>- председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;<br>- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;<br>- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина КУРБАНГАЛИЕВА;<br>- юрист Национального совета экспертов по редким болезням Наталья СМИРНОВА.<br><br>23 июня 2020 года в обращении к гражданам Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные средства целевым образом должны быть направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Правительству совместно с Общественной палатой необходимо в срок до 1 ноября 2020 года подготовить и предоставить соответствующие предложения.<br>Как будет организовано финансирование лечения? Что именно может быть оплачено? Сколько пациентов смогут получить необходимую помощь? О каких объемах расходов может идти речь? Кто будет распоряжаться деньгами?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о лечении детей с редкими заболеваниями

16:27 05.10.2020
 
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7 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, в рамках которого будут обсуждаться предложения по выполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о разработке механизма целевого финансирования расходов на оказание медицинской помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями за счет средств, поступающих в государственный бюджет в связи с повышением ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

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Участники – члены экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям и Общественной палаты Российской Федерации:
- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор благотворительного фонда "Семьи СМА", руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной атрофией​ Ольга ГЕРМАНЕНКО;
- председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина КУРБАНГАЛИЕВА;
- юрист Национального совета экспертов по редким болезням Наталья СМИРНОВА.

23 июня 2020 года в обращении к гражданам Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные средства целевым образом должны быть направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Правительству совместно с Общественной палатой необходимо в срок до 1 ноября 2020 года подготовить и предоставить соответствующие предложения.
Как будет организовано финансирование лечения? Что именно может быть оплачено? Сколько пациентов смогут получить необходимую помощь? О каких объемах расходов может идти речь? Кто будет распоряжаться деньгами?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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