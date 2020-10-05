Круглый стол о лечении детей с редкими заболеваниями
7 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате, в рамках которого будут обсуждаться предложения по выполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о разработке механизма целевого финансирования расходов на оказание медицинской помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями за счет средств, поступающих в государственный бюджет в связи с повышением ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.
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Участники – члены экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям и Общественной палаты Российской Федерации:
- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор благотворительного фонда "Семьи СМА", руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной атрофией Ольга ГЕРМАНЕНКО;
- председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина КУРБАНГАЛИЕВА;
- юрист Национального совета экспертов по редким болезням Наталья СМИРНОВА.
23 июня 2020 года в обращении к гражданам Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные средства целевым образом должны быть направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Правительству совместно с Общественной палатой необходимо в срок до 1 ноября 2020 года подготовить и предоставить соответствующие предложения.
Как будет организовано финансирование лечения? Что именно может быть оплачено? Сколько пациентов смогут получить необходимую помощь? О каких объемах расходов может идти речь? Кто будет распоряжаться деньгами?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники – члены экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям и Общественной палаты Российской Федерации:
- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян ВЛАСОВ;
- директор благотворительного фонда "Семьи СМА", руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной атрофией Ольга ГЕРМАНЕНКО;
- председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний Екатерина ЗАХАРОВА;
- руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена КРАСИЛЬНИКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Екатерина КУРБАНГАЛИЕВА;
- юрист Национального совета экспертов по редким болезням Наталья СМИРНОВА.
23 июня 2020 года в обращении к гражданам Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Полученные средства целевым образом должны быть направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Правительству совместно с Общественной палатой необходимо в срок до 1 ноября 2020 года подготовить и предоставить соответствующие предложения.
Как будет организовано финансирование лечения? Что именно может быть оплачено? Сколько пациентов смогут получить необходимую помощь? О каких объемах расходов может идти речь? Кто будет распоряжаться деньгами?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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