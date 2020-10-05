Эксперт пояснила уникальность открытия нобелевских лауреатов в медицине
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Нобелевские лауреаты по медицине сделали возможной разработку тестов и лекарств от вируса гепатита С, что является редкой победой в борьбе с вирусами, сообщила РИА Новости химик, исполнительный директор Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки Александра Борисова.
Ранее было объявлено, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за исследования в области гепатита С.
"По состоянию на 2019 год в России было 3,5 миллиона людей, которые живут с хроническим гепатитом С. Это говорит о том, что заболевание не уникальное, а 2-4% населения им болеют… это в социальном смысле родственник ВИЧ. Группы риска похожи на ВИЧ. Почему это такое важное и результативное исследование? Потому что благодаря этим исследованиям появилось работающее лекарство. К сожалению, иметь лекарство против вируса - ситуация уникальная. Они есть для очень малого количества вирусов. Например, от кори, свинки, полиомиелита все еще нет лекарства", - сказала Борисова.
Она также отметила, что благодаря открытию нобелевских лауреатов появились надежные тесты для обнаружения заболевания.