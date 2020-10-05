Эксперт пояснила уникальность открытия нобелевских лауреатов в медицине

"По состоянию на 2019 год в России было 3,5 миллиона людей, которые живут с хроническим гепатитом С. Это говорит о том, что заболевание не уникальное, а 2-4% населения им болеют… это в социальном смысле родственник ВИЧ. Группы риска похожи на ВИЧ. Почему это такое важное и результативное исследование? Потому что благодаря этим исследованиям появилось работающее лекарство. К сожалению, иметь лекарство против вируса - ситуация уникальная. Они есть для очень малого количества вирусов. Например, от кори, свинки, полиомиелита все еще нет лекарства", - сказала Борисова.