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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578219391.html
Лавров: США используют коронавирус для сведения счетов с конкурентами
США пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:20
2020-10-05T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам Лаврова, пандемия высветила взаимозависимость всех государств."Пандемия в очередной раз продемонстрировала, что в глобализированном мире отмахнуться от проблем, которые имеют трансграничный характер, не получится. Нам казалось, что вывод напрашивается сам собой и что общие задачи и общие вызовы должны способствовать объединению усилий на основе общепризнанных норм международного права, но к сожалению, пока этого не произошло. Наоборот, ряд наших западных коллег во главе с Соединенными Штатами пытаются воспользоваться нынешним коронавирусным кризисом для еще более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов, для откровенного сведения счетов с геополитическими конкурентами", - сказал Лавров перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, сша, в мире

Лавров: США используют коронавирус для сведения счетов с конкурентами

13:20 05.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, пандемия высветила взаимозависимость всех государств.
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"Пандемия в очередной раз продемонстрировала, что в глобализированном мире отмахнуться от проблем, которые имеют трансграничный характер, не получится. Нам казалось, что вывод напрашивается сам собой и что общие задачи и общие вызовы должны способствовать объединению усилий на основе общепризнанных норм международного права, но к сожалению, пока этого не произошло. Наоборот, ряд наших западных коллег во главе с Соединенными Штатами пытаются воспользоваться нынешним коронавирусным кризисом для еще более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов, для откровенного сведения счетов с геополитическими конкурентами", - сказал Лавров перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровСШАВ мире
 
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