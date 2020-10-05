https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578219391.html
Лавров: США используют коронавирус для сведения счетов с конкурентами
США пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:20
2020-10-05T13:20
2020-10-05T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d343f0030de8a8b776a4a7fbd7738db1.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам Лаврова, пандемия высветила взаимозависимость всех государств."Пандемия в очередной раз продемонстрировала, что в глобализированном мире отмахнуться от проблем, которые имеют трансграничный характер, не получится. Нам казалось, что вывод напрашивается сам собой и что общие задачи и общие вызовы должны способствовать объединению усилий на основе общепризнанных норм международного права, но к сожалению, пока этого не произошло. Наоборот, ряд наших западных коллег во главе с Соединенными Штатами пытаются воспользоваться нынешним коронавирусным кризисом для еще более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов, для откровенного сведения счетов с геополитическими конкурентами", - сказал Лавров перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/kitay-1578106797.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_440d90f0e2045de0310d642ad09388c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, сша, в мире