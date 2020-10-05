https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578219391.html

Лавров: США используют коронавирус для сведения счетов с конкурентами

США пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:20

2020-10-05T13:20

2020-10-05T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пытаются воспользоваться пандемией коронавируса для сведения счетов со своими геополитическими конкурентами, сказал министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам Лаврова, пандемия высветила взаимозависимость всех государств."Пандемия в очередной раз продемонстрировала, что в глобализированном мире отмахнуться от проблем, которые имеют трансграничный характер, не получится. Нам казалось, что вывод напрашивается сам собой и что общие задачи и общие вызовы должны способствовать объединению усилий на основе общепризнанных норм международного права, но к сожалению, пока этого не произошло. Наоборот, ряд наших западных коллег во главе с Соединенными Штатами пытаются воспользоваться нынешним коронавирусным кризисом для еще более настырного продвижения своих узкокорыстных интересов, для откровенного сведения счетов с геополитическими конкурентами", - сказал Лавров перед началом встречи с членами <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/kitay-1578106797.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей лавров, сша, в мире