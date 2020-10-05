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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218827.html
Вирусолог оценил необходимость ужесточения мер против COVID-19 в России
Меры, введённые в России с целью недопущения распространения COVID-19, ужесточать не нужно, достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательнее следили за... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:14
2020-10-05T13:14
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Меры, введённые в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> с целью недопущения распространения COVID-19, ужесточать не нужно, достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательнее следили за их выполнением, а люди, в свою очередь, не пренебрегали профилактикой, направленной на недопущение распространения болезни, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он также отметил, что порой не только население усугубляет эпидобстановку, но и, например, работодатели. Не желая отпускать сотрудников на удаленную работу, многие из них прибегают к мерам неоправданного и грубого воздействия."Есть рекомендации, чтобы 30% людей добровольно ушли на работу в удаленном доступе. И они готовы, но предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление", - отметил специалист.Таким образом, по мнению вирусолога, обратить внимание нужно как на людей, так и на органы, контролирующие выполнение эпидтребований. Чрезмерное давление на население нужно исключить. Элементы контроля должны быть, но "без грубого воздействия"."В метро можно повысить внимание: например, люди не носят маски, делать им замечания. Я думаю, что если в метро 50% людей в масках, а остальные – без, нужно их упрекать, это подействует", - сказал вирусолог.По его мнению, повышение выполнения противоэпидемических мер позволит "посмотреть, как это скажется на развитии пандемии"."Нам нужно протянуть несколько месяцев, пока будет доступна вакцина", - добавил Альтштейн.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценил необходимость ужесточения мер против COVID-19 в России

13:14 05.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Меры, введённые в России с целью недопущения распространения COVID-19, ужесточать не нужно, достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательнее следили за их выполнением, а люди, в свою очередь, не пренебрегали профилактикой, направленной на недопущение распространения болезни, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что ужесточать меры (введённые в РФ против коронавируса - ред.) не нужно. Необходимо следить за тем, чтобы рекомендации, которые даёт нам сейчас власть по поводу эпидемических мер, выполнялись. Для этого есть разные способы воздействия, совсем необязательно прибегать к полиции, штрафам", - сказал Альтштейн РИА Новости.

Он также отметил, что порой не только население усугубляет эпидобстановку, но и, например, работодатели. Не желая отпускать сотрудников на удаленную работу, многие из них прибегают к мерам неоправданного и грубого воздействия.
"Есть рекомендации, чтобы 30% людей добровольно ушли на работу в удаленном доступе. И они готовы, но предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление", - отметил специалист.
Таким образом, по мнению вирусолога, обратить внимание нужно как на людей, так и на органы, контролирующие выполнение эпидтребований. Чрезмерное давление на население нужно исключить. Элементы контроля должны быть, но "без грубого воздействия".
"В метро можно повысить внимание: например, люди не носят маски, делать им замечания. Я думаю, что если в метро 50% людей в масках, а остальные – без, нужно их упрекать, это подействует", - сказал вирусолог.
По его мнению, повышение выполнения противоэпидемических мер позволит "посмотреть, как это скажется на развитии пандемии".
"Нам нужно протянуть несколько месяцев, пока будет доступна вакцина", - добавил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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