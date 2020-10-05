https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218827.html

Вирусолог оценил необходимость ужесточения мер против COVID-19 в России

Меры, введённые в России с целью недопущения распространения COVID-19, ужесточать не нужно, достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательнее следили за... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:14

2020-10-05T13:14

2020-10-05T13:14

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Меры, введённые в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> с целью недопущения распространения COVID-19, ужесточать не нужно, достаточно того, чтобы контролирующие органы тщательнее следили за их выполнением, а люди, в свою очередь, не пренебрегали профилактикой, направленной на недопущение распространения болезни, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>.Он также отметил, что порой не только население усугубляет эпидобстановку, но и, например, работодатели. Не желая отпускать сотрудников на удаленную работу, многие из них прибегают к мерам неоправданного и грубого воздействия."Есть рекомендации, чтобы 30% людей добровольно ушли на работу в удаленном доступе. И они готовы, но предпринимателям это не очень выгодно, они могут оказывать давление", - отметил специалист.Таким образом, по мнению вирусолога, обратить внимание нужно как на людей, так и на органы, контролирующие выполнение эпидтребований. Чрезмерное давление на население нужно исключить. Элементы контроля должны быть, но "без грубого воздействия"."В метро можно повысить внимание: например, люди не носят маски, делать им замечания. Я думаю, что если в метро 50% людей в масках, а остальные – без, нужно их упрекать, это подействует", - сказал вирусолог.По его мнению, повышение выполнения противоэпидемических мер позволит "посмотреть, как это скажется на развитии пандемии"."Нам нужно протянуть несколько месяцев, пока будет доступна вакцина", - добавил Альтштейн.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578201505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество