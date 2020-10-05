https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578218545.html

Ученые определили, какие животные могут заразиться коронавирусом

Биологи из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, какие из них... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:15

2020-10-05T13:15

2020-10-05T14:21

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

великобритания

малайзия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Биологи из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Malaysia/" target="_blank" data-auto="true">Малайзии</a> провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, какие из них потенциально могут заболеть COVID-19. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-71936-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Scientific Reports.Выводы ученых в основном согласуются с лабораторными экспериментами, проведенными на живых животных, а также с зарегистрированными случаями инфекции. Авторы обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы. Уже отмечались случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Лабораторные исследования подтвердили возможность заражения хорьков и макак.Исследователи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы и не исключают, что у каких-то животных он может быть иным.Компьютерное моделирование провели для 215 видов. Ученые смотрели, будут ли мутации белка ACE2 усиливать или ослаблять связь между вирусным белком и белком хозяина. Результаты показали, что 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть восприимчивы к инфекции.В частности, это овцы, а также все человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Их белки связываются не менее прочно, чем у человека. Правда, авторы отмечают, что случаи заражения среди овец пока не зафиксированы, но и тестирование до сих пор не проводили."Мы хотели выйти за рамки видов, которые были изучены экспериментально, чтобы увидеть, какие животные могут подвергаться риску заражения и требуют дальнейшего исследования и мониторинга, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> слова руководителя исследования Кристин Оренго (Christine Orengo), профессора структурной и молекулярной биологии. — Некоторые из выявленных нами животных относятся к охраняемым или к промышленным видам. Последние могут стать резервуаром вируса с риском повторного заражения людей, как в случае с норковыми фермами". Исследователи провели подробный структурный анализ и определили пороговые значения рисков заражения для различных видов животных."Детали инфекции и тяжесть ответа более сложны, чем просто взаимодействие белка-шипа с ACE2, поэтому мы изучаем взаимодействия с участием других белков хозяина", — добавила Оренго.Первый автор статьи Су Датт Лам (Su Datt Lam) из Национального университета Малайзии отметил, что, в отличие от лабораторных экспериментов, разработанный ими компьютерный анализ можно выполнять автоматически."Следовательно, этот метод можно применять и при других вспышках вирусных инфекций, которые, к сожалению, становятся все более частыми из-за вторжения человека в естественную природную среду", — сказал он.Авторы считают, что для предотвращения передачи инфекций от человека животным и обратно необходимо широкомасштабное наблюдение, особенно за домашними и сельскохозяйственными животными, чтобы выявлять случаи на ранней стадии, пока не началась эпидемия. Кроме того, по мнению ученых, важно предусмотреть меры гигиены при обращении с животными, аналогичные тем, которые приняты сейчас среди людей.

https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578078037.html

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малайзия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, великобритания, малайзия