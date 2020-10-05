https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578207615.html

В Москве за сутки госпитализировали 771 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализирован 771 пациент с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 251 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:43

2020-10-05T10:43

2020-10-05T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализирован 771 пациент с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, на ИВЛ в больницах находятся 251 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 3537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 16,2% среди заболевших - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, в мире