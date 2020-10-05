Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578202960.html
Глава Салехарда вылечился от коронавируса
Глава Салехарда Алексей Титовский, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении и возвращении к полноценной работе. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:01
2020-10-05T09:01
распространение нового коронавируса
алексей титовский
здоровье - общество
салехард
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724862_0:329:1084:939_1400x0_80_0_0_64fc19b0a63597677821f784f81b5cf8.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a> Алексей Титовский, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении и возвращении к полноценной работе.Титовский в конце сентября рассказал в соцсетях, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Чиновник уточнял, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим."Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. Самочувствие хорошее. Вернулся к полноценной работе", - написал Титовский в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/p/CF4LzzQnMj3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в конце сентября впервые с 3 августа превысило 100. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отмечала, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> из отпусков и началом учебного года.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16 тысяч человек, выздоровели 13,5 тысячи из них, скончался 101 пациент с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html
салехард
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577724862_0:227:1084:1040_1400x0_80_0_0_eaaa120a863dd1921fec813599e5011f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей титовский, здоровье - общество, салехард

Глава Салехарда вылечился от коронавируса

09:01 05.10.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации СалехардаГлава города Салехарда Алексей Титовский
Глава города Салехарда Алексей Титовский - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : пресс-служба администрации Салехарда
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт - РИА Новости. Глава Салехарда Алексей Титовский, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении и возвращении к полноценной работе.
Титовский в конце сентября рассказал в соцсетях, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Чиновник уточнял, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 22:08Распространение нового коронавируса
Мясников назвал определяющий течение коронавируса фактор
"Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. Самочувствие хорошее. Вернулся к полноценной работе", - написал Титовский в своем аккаунте в Instagram.
Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в конце сентября впервые с 3 августа превысило 100. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отмечала, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей Ямала из отпусков и началом учебного года.
Врачи - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 19:21Распространение нового коронавируса
Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса
Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16 тысяч человек, выздоровели 13,5 тысячи из них, скончался 101 пациент с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаАлексей ТитовскийЗдоровье - ОбществоСалехард
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Лента новостейМолния