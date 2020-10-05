https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578202960.html

Глава Салехарда вылечился от коронавируса

Глава Салехарда Алексей Титовский, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении и возвращении к полноценной работе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:01

2020-10-05T09:01

2020-10-05T09:01

распространение нового коронавируса

алексей титовский

здоровье - общество

салехард

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a> Алексей Титовский, заразившийся коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении и возвращении к полноценной работе.Титовский в конце сентября рассказал в соцсетях, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Чиновник уточнял, что его состояние "нормальное", он находится на самоизоляции дома, а рабочие процессы перевел в дистанционный режим."Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. Самочувствие хорошее. Вернулся к полноценной работе", - написал Титовский в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/p/CF4LzzQnMj3/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в ЯНАО за сутки, в конце сентября впервые с 3 августа превысило 100. Замглавы региона, руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова отмечала, что рост напрямую связан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> из отпусков и началом учебного года.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 16 тысяч человек, выздоровели 13,5 тысячи из них, скончался 101 пациент с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578196180.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html

салехард

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей титовский, здоровье - общество, салехард