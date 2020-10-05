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https://ria.ru/20201005/kompot-1578197841.html
Квашеная капуста и компот: как сохранить заготовки?
Каким домашним заготовкам место в холодильнике, а каким подойдет и темный угол в чулане, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат сельскохозяйственных наук... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:00
2020-10-05T09:01
сергей масловский
здоровье
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Каким домашним <a href="https://ria.ru/tag_Pitanie/" target="_blank">заготовкам</a> место в холодильнике, а каким подойдет и темный угол в чулане, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201005/kapusta-1578126146.html" target="_blank">радио Sputnik</a> кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Масловский.В разгар осени, спотыкаясь о банки с вареньями и соленьями, россияне думают, как сохранить дары лета и собственный титанический труд по консервированию. Отправить все в погреб на дачу, оставить в кладовке или покупать отдельный холодильник для заготовок? Оказывается, многое зависит от способа приготовления продукта, рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Сергей Масловский. "Если мы готовим пюре, компоты, то в домашних условиях применяют метод, когда мы заливаем кипящей водой банку и ставим в теплое место. Такие продукты достаточно стойкие в хранении, они не требуют особого температурного режима. Но следует учесть один факт: если мы такие банки храним на свету, то возможно изменение окраски. Поэтому хранить их желательно в темном месте. Если есть возможность вывезти на дачу — хорошо. Но если у погреба некачественная теплоизоляция и возможно его промерзание, может замерзнуть и содержимое банок, это приведет к их порче", — рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">радио Sputnik</a> Сергей Масловский.Другое дело квашеная капуста. Она любит холод."Капусту надо хранить при пониженных температурах. За счет чего достигается консервирующий эффект? Работают молочно-кислые бактерии, они, используя сахара, синтезируют молочную кислоту до одного процента, и за счет этого подавляется нежелательная для нас микрофлора. Но процесс брожения не останавливается, содержание молочной кислоты увеличивается, и капуста перекисает, ухудшается консистенция за счет того, что разрушаются полисахариды, которые придают структуру. Поэтому капусту лучше хранить при температуре порядка минус двух градусов. И даже если она замерзнет, после оттаивания она не утрачивает своих потребительских свойств", — заверил Сергей Масловский.
https://ria.ru/20201004/ovoschi-1578166811.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей масловский, здоровье, питание, общество

Квашеная капуста и компот: как сохранить заготовки?

04:00 05.10.2020 (обновлено: 09:01 05.10.2020)
 
© Depositphotos / svetlana kolpakovaКомпот
Компот - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / svetlana kolpakova
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Каким домашним заготовкам место в холодильнике, а каким подойдет и темный угол в чулане, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Масловский.
В разгар осени, спотыкаясь о банки с вареньями и соленьями, россияне думают, как сохранить дары лета и собственный титанический труд по консервированию. Отправить все в погреб на дачу, оставить в кладовке или покупать отдельный холодильник для заготовок? Оказывается, многое зависит от способа приготовления продукта, рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки плодоовощной и растениеводческой продукции Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Сергей Масловский.
"Если мы готовим пюре, компоты, то в домашних условиях применяют метод, когда мы заливаем кипящей водой банку и ставим в теплое место. Такие продукты достаточно стойкие в хранении, они не требуют особого температурного режима. Но следует учесть один факт: если мы такие банки храним на свету, то возможно изменение окраски. Поэтому хранить их желательно в темном месте. Если есть возможность вывезти на дачу — хорошо. Но если у погреба некачественная теплоизоляция и возможно его промерзание, может замерзнуть и содержимое банок, это приведет к их порче", — рассказал радио Sputnik Сергей Масловский.
Другое дело квашеная капуста. Она любит холод.
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"Капусту надо хранить при пониженных температурах. За счет чего достигается консервирующий эффект? Работают молочно-кислые бактерии, они, используя сахара, синтезируют молочную кислоту до одного процента, и за счет этого подавляется нежелательная для нас микрофлора. Но процесс брожения не останавливается, содержание молочной кислоты увеличивается, и капуста перекисает, ухудшается консистенция за счет того, что разрушаются полисахариды, которые придают структуру. Поэтому капусту лучше хранить при температуре порядка минус двух градусов. И даже если она замерзнет, после оттаивания она не утрачивает своих потребительских свойств", — заверил Сергей Масловский.
 
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